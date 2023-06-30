Синдром отложенного счастья и другие новинки от интерактивного ТВ eTVnet

Синдром отложенной жизни, или сокращенно СОЖ, — термин, которым в психологии обозначают установку, побуждающую думать, что настоящее — это лишь подготовка к светлому будущему. И хотя СОЖ свойственен очень многим из нас, надеемся, вы не станете откладывать на будущее удовольствия, которые можно получить прямо сейчас – например, от просмотра фильма, который так и называется – “

Синдром отложенного счастья

”. Посмотреть его и другие новинки можно на сайте наших друзей в интерактивном ТВ eTVnet.

/box]

Синдром отложенной жизни, или сокращенно СОЖ, — термин, которым в психологии обозначают установку, побуждающую думать, что настоящее — это лишь подготовка к светлому будущему. И хотя СОЖ свойственен очень многим из нас, надеемся, вы не станете откладывать на будущее удовольствия, которые можно получить прямо сейчас – например, от просмотра фильма, который так и называется – “Синдром отложенного счастья”. Посмотреть его и другие новинки можно на сайте наших друзей в интерактивном ТВ eTVnet.

Синдром отложенного счастья

Сорокалетняя провинциалка Наталья Никитина уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге и работает сиделкой у интеллигентной аристократки Герды Яковлевны. Поначалу отношения между женщинами весьма натянутые, но Наталья располагает заносчивую хозяйку своей открытой душой и добрым сердцем. Однажды в жизни главной героини появляется новая подруга – массажистка по имени Любовь, которая ввергает Наталью в пучину ярких и рискованных приключений в поисках любви и счастья.

Яйцо Фаберже

В детстве все хотят – “когда вырастут” – стать звездами или чемпионами мира, генералами или моделями, богатыми бездельниками или простыми космонавтами. Никто не мечтает о карьере ассенизатора или мусорщика. Но у судьбы свои планы. Два друга детства встречаются на дне жизни. Один – актер-неудачник, втюхивает бабушкам китайские сковородки. Второй – гопник с района, не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины и воплотить свои мечты! Для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея.

Эффект домино

Фотографии двух лучших следователей Максима Разина и Николая Удалова украшают доску почета Следственного комитета одного провинциального городка. Но в жизни сыщики предпочитают обходить друг друга стороной. Прямой, резкий и дерзкий Разин на дух не переносит интеллектуала Удалова, который живет по уставу и блюдет закон до такой степени, что уверен – за дело и сослуживцев не грех заложить. Несмотря на то, что весь комитет недолюбливает дотошного следователя, начальник ценит его компетентность и профессионализм – Удалов плавает в законах как рыба в воде, постоянно в курсе всех поправок и изменений, и нередко сам шеф идет за консультацией именно к нему. Разин же верит не в Уголовный кодекс, а в совесть и силу кулака, поэтому живет и работает по своим, “пацанским” законам. Также его отличает уникальная способность находить общий язык с представителями криминального сообщества, чем явно не может похвастаться зануда Удалов. Несмотря на взаимную нелюбовь друг к другу, им приходится работать в одной команде и расследовать сложные преступления рука об руку.

Выжить в Дубае

Новое реалити-шоу

«Выжить в Дубае» – это масштабное шоу, в котором две команды – звездная и народная – столкнутся с двумя противоположными мирами Дубая. С одной стороны, их будут ждать все удовольствия пятизвездочных отелей и атрибуты «лакшери» жизни, с другой – безжалостная пустыня, в которой все равны, и в которой царят свои законы. Какая из команд столкнется с роскошью, а какая – с жарой и песками, покажут испытания. Выживать в Дубае участники будут ради главного приза в 10 миллионов рублей. Ведущие реалити-шоу «Выжить в Дубае» – Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Самая яркая пара телеканала ТНТ и самая любимая пара россиян впервые будет работать в тандеме. На протяжении 10 лет пара отклоняла любые предложения поработать вместе, однако для шоу «Выжить в Дубае» Ляйсан и Павел решили сделать исключение.

Валюша

Валентина много лет работает няней и помощницей по дому в загородном доме Корецких. У Валюши есть непререкаемый авторитет среди прислуги, уважение хозяев Элеоноры и Льва Борисовича и их детей. А недавно за ней начал ухаживать новый знакомый Аркадий. Но внезапно в ее жизнь возвращается бывший муж Валерий. Он начинает шантажировать Валентину, угрожая раскрыть тайны ее прошлого.

Вика – ураган

Обостренное чувство справедливости приводит Вику в женскую колонию. Попытавшись научить уму-разуму пьяного хулигана, она случайно оставляет его без глаза, за что получает внушительный срок. Выйдя на свободу, Вика теряет буквально все, что у нее было – в ее квартире теперь секс-шоп, муж уходит к подруге, а маленькому сыну диагностировали аутизм, и теперь он живет в специализированном интернате. Оказываясь на обочине жизни и сталкиваясь со всеми сложностями социализации, Вика не сдается и отчаянно пытается справиться с ураганом проблем. Чтобы доказать всем, что настоящий ураган, способный заставить летать все вокруг, – это она сама.

Шоу Воли

Павел Воля наконец-то достиг вершины творческой эволюции: теперь он будет вести собственное авторское вечернее шоу. Новый проект объединит фирменный юмористический стиль Воли, лучшие традиции канала ТНТ, любимую музыку, топовых звезд, абсурдные эксперименты и неожиданные форматы. Каждое воскресенье в “Шоу Воли” Павел вместе с приглашенными гостями (звездными и самыми обычными) будет подводить итоги уходящей недели, в своей манере освещая главные мировые события. Зрителей ждет смелый и откровенный юмор на злобу дня, интерактив с участием знаменитостей, дерзкие музыкальные опыты, море импровизации, безумные конкурсы и множество сюрпризов. Создатели обещают: такого на телевидении еще не было.

Галустян +

Популярный российский комик, актер, ведущий, продюсер, сценарист, ресторатор и на все руки мастер Михаил Галустян будет развлекать зрителей своим новым шоу, в котором он вернется к жанру скетча. Михаил перевоплотится в олигарха, попавшего в санкционный список, гаишника с Рублевки, коллектора-неудачника и многих других персонажей, а также вспомнит любимого миллионами россиян Жорика Вартанова, который попытается вернуться на телевидение, и Бородача – теперь он работает доставщиком пиццы. Помогать Галустяну разыгрывать скетчи будут его друзья, звезды шоу-бизнеса.

Напоминаем, на eTVnet.com можно в любое время посмотреть фильмы и сериалы, телешоу, документалистику, мультики, концерты, юмор, детские передачи и спортивные трансляции, а также – онлайн-кинотеатр START.

Все передачи из архива показываются БЕЗ РЕКЛАМЫ! Помимо архива, на eTVnet – более 200 каналов в прямом эфире и в записи. Есть вопросы? Звоните: +1 (855) 251-65 45.

Каждый день в каталог новинок eTVnet поступают десятки фильмов, сериалов и передач.

Не откладывайте удовольствия на потом – подписывайтесь и смотрите прямо сейчас вот эти новинки!