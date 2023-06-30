Домик у реки: реальность или миф?

Цены на недвижимость на набережной начали расти задолго до 2020 года. Они обострились в связи с пандемией. Кто сегодня в Квебеке может позволить себе роскошь купить дом с видом на воду ?

Цены на недвижимость на набережной начали расти задолго до 2020 года. Они обострились в связи с пандемией. Кто сегодня в Квебеке может позволить себе роскошь купить дом с видом на воду ?

В начале этого тысячелетия, то есть не так давно, вы могли получить в свои руки недвижимость с доступом к воде менее чем за 100 000 долларов в Лаврентидах. Сегодня это практически невозможно : средняя цена, зарегистрированная в этом году (в первом квартале), составляет 418 000 долларов за резиденцию с выходом к водоему в этом районе. Конечно, средние значения скрывают огромные различия в ценах в зависимости от местоположения и состояния объекта недвижимости, но общий рост является неоспоримым показателем : 331% за 20 лет для прибрежных или имеющих доступ к воде резиденций в Квебеке.

По словам Вероник Буше, брокер по недвижимости в жилом секторе в Эстри в Royal LePage, миграция в города продолжается, и привлекательность второго дома сохраняется, несмотря на высокие цены.

Рост цен на этот тип жилья оставляет нас перед лицом этой суровой реальности, отмечает агент по недвижимости « ” у детей больше нет средств, чтобы выкупить недвижимость своих родителей. Они не могут платить рыночную цену».

Таким образом, некоторые очень популярные озера незаметно превращаются в « частные клубы ».

« Если мы вернемся в 1950-е годы, берега озер Квебека не пользовались популярностью, – говорит Жан-Пьер Кадрен, муниципальный оценщик. Французские канадцы не могли позволить себе иметь две собственности».

Времена изменились, и расширение автомагистралей сделало более отдаленные озера привлекательными для поселившихся там богатых горожан.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

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