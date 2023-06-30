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Общество Криминал Похитители велосипедов или когда деревья не были большими
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Место "хранения" велосипеда до и после. Фото из Фейсбука, автор Лин Моран

Похитители велосипедов или когда деревья не были большими

Megan Jorgensen Июн 30, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 188 Просмотров

Оставленный у дерева на ночь велосипед был похищен. Дерево спилено!

Вор безжалостно спилил деревце, чтобы украсть привязанный к дереву велосипед. Но общественность и власти бичуют обе стороны.

Прошлой ночью на Плато-Мон-Рояль неизвестный спилил деревце, к которому был прикреплён велосипед. Хозяин оставил свою машину на ночь на улице Rivard, неподалеку от станции метро Laurier, будучи уверенным, что двухколёсный друг в безопасности, раз уж металлическое крепление крепко закручено вокруг дерева.

Но не тут-то было. Воришка проявил смекалку и просто-напросто спилил дерево, после чего с лёгкостью снял велосипед и уволок его. Судя по свидетельствам местных жителей, деревья были высажены буквально пару недель назад, но когда это воры заботились о природе?

Однако представительница мэрии Плато, осудив действия вора или воров, не преминула заметить, что по закону, велосипеды и другие транспортные средства (мопеды, самокаты, доски на роликах) запрещается прикреплять к деревьям! Дело в том, что в этом случае дерево может пострадать, затрудняется движение соков и рост дерева, а забытые крепления могут препятствовать росту. (Кстати, представитель мэрии напомнила, что запрещено прикреплять транспортные средства и к паркометрам, но, конечно, по иным причинам).

Сообщения о краже велосипеда после уничтожения дерева вызвали резкую реакцию публики. Все осуждают убийство дерева, но многие гневно клеймят и хозяина велосипеда, который должен был (по мнению комментаторов) найти другое место для хранения своего железного коня.

В любом случае, не лишним будет напомнить всем обладателям велосипедов, что, к сожалению, кражи этих аппаратов довольно часты, так что принимать меры по обеспечению безопасности необходимо, но надо и подходить к делу разумно — дерево, конечно, спилить, сложно, так что такие случаи редки, но на штраф нарваться можно. И уж точно не надо оставлять велосипеды, привязанными к небольшим столбикам, где их легко просто поднять и перенести через столб. А вот где именно оставлять на ночь велосипед, сказать сложно. Наверно, лучше всего всё же не полениться и поднять в прихожую своей квартиры, если живёте в многоквартном доме.

И берегите природу!

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