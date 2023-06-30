Оставленный у дерева на ночь велосипед был похищен. Дерево спилено!

Вор безжалостно спилил деревце, чтобы украсть привязанный к дереву велосипед. Но общественность и власти бичуют обе стороны.

Прошлой ночью на Плато-Мон-Рояль неизвестный спилил деревце, к которому был прикреплён велосипед. Хозяин оставил свою машину на ночь на улице Rivard, неподалеку от станции метро Laurier, будучи уверенным, что двухколёсный друг в безопасности, раз уж металлическое крепление крепко закручено вокруг дерева.

Но не тут-то было. Воришка проявил смекалку и просто-напросто спилил дерево, после чего с лёгкостью снял велосипед и уволок его. Судя по свидетельствам местных жителей, деревья были высажены буквально пару недель назад, но когда это воры заботились о природе?

Однако представительница мэрии Плато, осудив действия вора или воров, не преминула заметить, что по закону, велосипеды и другие транспортные средства (мопеды, самокаты, доски на роликах) запрещается прикреплять к деревьям! Дело в том, что в этом случае дерево может пострадать, затрудняется движение соков и рост дерева, а забытые крепления могут препятствовать росту. (Кстати, представитель мэрии напомнила, что запрещено прикреплять транспортные средства и к паркометрам, но, конечно, по иным причинам).

Сообщения о краже велосипеда после уничтожения дерева вызвали резкую реакцию публики. Все осуждают убийство дерева, но многие гневно клеймят и хозяина велосипеда, который должен был (по мнению комментаторов) найти другое место для хранения своего железного коня.

В любом случае, не лишним будет напомнить всем обладателям велосипедов, что, к сожалению, кражи этих аппаратов довольно часты, так что принимать меры по обеспечению безопасности необходимо, но надо и подходить к делу разумно — дерево, конечно, спилить, сложно, так что такие случаи редки, но на штраф нарваться можно. И уж точно не надо оставлять велосипеды, привязанными к небольшим столбикам, где их легко просто поднять и перенести через столб. А вот где именно оставлять на ночь велосипед, сказать сложно. Наверно, лучше всего всё же не полениться и поднять в прихожую своей квартиры, если живёте в многоквартном доме.

И берегите природу!