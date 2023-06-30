Почти восемь лет житель Калгари выдавал в Интернете чужую девочку за свою дочь!

Никогда нельзя забывать об опасности показа своих фотографий, и, тем более, фотографий своих детей, широкой публике. В этом на собственном опыте убедилась семья, столкнувшаяся с грязным типом из Калгари.

Сразу отметим, что дело завершилось благополучно – злоумышленник официально обвинён полицей Калгари в мошенничестве и в незаконном владении оружием, а прокуратура внимательно изучает дело, дабы прибавить ещё несколько обвинений в отношении этого мужчины.

Что же случилось? Ничего особенного, так сказать. Просто некий житель Калгари, мистер Брайян Кейт Страчен (Brian Keith Strachan) в течение почти восьми лет вёл публичный дневник в Фейсбуке и в других соцсетях, рассказывая о своей дочери. Он регулярно публиковал фотографии девочки, начиная с младенческого возраста, и с гордостью повествовал о том, как малышка растёт, как умнеет и хорошеет, как начинает рисовать, как играет, празднует дни рождения… Одним словом, гордый отец почти восемь лет не мог нахвалиться дочуркой.

Брайян не скрывал, что он не биологический отец девочки – ему позволили малышку удочерить, так как её маме было всего 14 лет, когда та родила, она не была готова к этому и отдала девочку “в добрые руки”, а комиссия по удочерению сочла Брайяна примерным кандидатом, хотя он не был женат. Вот с тех пор папа и дочка, которую папа нарёк Амандой, жили вместе, папа воспитывал малышку, спрашивал совета в читателей, делился возникающими трудностями – обычные небольшие малышовые проблемки.

Иногда жаловался на финансовые сложности – всё-таки полный рабочий день примерный отец работать не мог, так как не хотел удаляться от девочки, но регулярно приходилось нанимать няньку, а это расходы… Поэтому мистер Стратчен принимал активное участие в кампаниях по сбору средств в помощь бедствующим семьям, получая помощь и поддержку как от частных лиц, так и от благотворительных организаций, которые с готовностью делились пожертвованиями с семьёй.

На этом умилительная история счастливой жизни папы и Аманды завершается.

Дело в том, что пару недель назад друг некоей семьи (где семья проживает, не сообщается, как не сообщаются имена и фамилии членов семьи, хотя, в сети говорят, что пострадавшая семья тоже из Калгари) вдруг переслал своим друзьям страничку Брайана в Фейсбуке, спросив, в курсе ли те, что их восьмилетняя дочь фигурирует в качестве дочки господина Брайна, что десятки фотографий малышки, начиная с момента рождения, регулярно появляются на странице “папаши”, что девочку, оказывается, зовут “Амандой” (на самом деле, конечно, имя совсем другое).

Семья бросилась проверять, и ахнула… И на самом деле, мерзавец почти восемь лет – почти с самого рождения девочки, бахвалился её успехами, выдавая за свою дочь… Разумеется, никакого разрешения он от родителей не получал. Разумеется, воровал фотографии с сайта или личных страниц семьи (опять же, детали не уточняются по просьбе родителей).

Во вторник, 27 июня, полиция Калгари нагрянула в дом Брайяна Стратчена с обыском. Во время обыска было обнаружено и незарегистрированное оружие. Начато следствие, подозреваемый предстанет перед судом для формулирования обвинений 9 августа, пока он освобождён под залог. Уже очевидно, что обвинён он будет в мошенничестве с целью присвоения финансовых средств, в хранении оружия, а прокуратура работает над формулировками обвинения в связи с с неправомерным использованием и публикации фотографий ребёнка.

Урок для всех родителей и для всех подростков – будьте крайне осторожны и внимательны. В наше время никак нельзя угадать, чем может обернуться выставление напоказ ваших невинных фотографий.