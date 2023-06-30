Канада не собирается сокращать дипломатическое присутствие в России

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его страна по-прежнему заинтересована в сохранении своего дипломатического присутствия в России и не планирует предпринимать каких-либо дальнейших шагов по сокращению дипсостава.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его страна по-прежнему заинтересована в сохранении своего дипломатического присутствия в России и не планирует предпринимать каких-либо дальнейших шагов по сокращению дипсостава.

Об этом он сообщил журналистам по итогам своей поездки в Исландию, где он принял участие во встрече глав правительств Северных стран, пишет департамент правительства Канады по дипломатическим и консульским отношениям.

Он добавил, что Канада также заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросам, где у них есть общие интересы и вызовы, таким как Арктика.

«Мы всегда будем говорить России ясно и прямо о ее неприемлемых действиях, но мы также будем искать возможности для конструктивного диалога и сотрудничества там, где это возможно и необходимо», — сказал Трюдо.

Канада и Россия установили дипломатические отношения в 1942 году. Канада представлена в России посольством в Москве и почетным консульством во Владивостоке. Россия представлена в Канаде посольством в Оттаве, генеральными консульствами в Торонто и Монреале и почетными консулами в нескольких других канадских городах.