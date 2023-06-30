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Новости Канадские корабли ВМС поучаствуют в операциях НАТО в Европе
Anita Anand
Министр обороны Канады, госпожа Анита Ананд. Фото агентства Рейтерс.

Канадские корабли ВМС поучаствуют в операциях НАТО в Европе

Виктория Христова Июн 30, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские корабли ВМС поучаствуют в операциях НАТО в Европе отключены 55 Просмотров

Руководитель Министерства национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что Оттава направит патрульные корабли Summerside и Shawinigan для участия в европейских операциях НАТО.

Руководитель Министерства национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что Оттава направит патрульные корабли Summerside и Shawinigan для участия в европейских операциях НАТО.

«Сегодня я рада объявить, что базирующиеся в Галифаксе канадские корабли Shawinigan и Summerside будут следующими кораблями ВМС Канады, задействованными в морских операциях НАТО», — заявила Ананд.

Она добавила, что корабли выйдут из канадского порта 3 июля.

Министр подчеркнула, что корабли задействуют в операциях Североатлантического альянса по разминированию пролива Ла-Манш от мин, оставшихся со времен Второй мировой войны.

До этого Ананд заявила на пресс-конференции министров обороны НАТО в Брюсселе, что Оттава разместит в Латвии дополнительные силы.

По ее словам, дополнительные силы прибудут в прибалтийскую республику к осени 2023 года.

Накануне министр обороны Канады Анита Ананд пообещала закупить новые танки взамен восьми танков Leopard 2A4.

Ананд добавила, что новые танки могут отличаться от предыдущих, поскольку канадские военные хотят, чтобы у них были «самые инновационные и современные решения».

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