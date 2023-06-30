Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Аналитики повысили прогноз урожая пшеницы в Канаде

Аналитики повысили прогноз урожая пшеницы в Канаде

Виктория Христова Июн 30, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Аналитики повысили прогноз урожая пшеницы в Канаде отключены 44 Просмотров

Аналитики агентства Refinitiv Commodities Research увеличили прогноз по сбору пшеницы в Канаде в 2023-24 сельскохозяйственном году (для зерновых начинается каждый июль) до 34 миллионов тонн.

Аналитики агентства Refinitiv Commodities Research увеличили прогноз по сбору пшеницы в Канаде в 2023-24 сельскохозяйственном году (для зерновых начинается каждый июль) до 34 миллионов тонн.

Это на 700 тысяч тонн больше прошлой оценки, а также на 200 тысяч больше уровня прошлого сельхозсезона. Повышающую корректировку эксперты объяснили более хорошим чем ожидалось развитием посевов на ранней стадии сева.

Этому способствовало улучшение погодных условий в последние несколько недель в ряде регионов страны. Однако в некоторых провинциях (например, Альберте) ситуация нуждается в дальнейшем тщательном мониторинге. Хотя и там агроклиматические условия не были аномальными.

Также в агентстве дали оценку урожаю канолы (разновидности рапса). Она осталась на прежнем уровне в 18,2 миллиона тонн, что также соответствует показателю прошлого сельскохозяйственного года.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*