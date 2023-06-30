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Новости Канада анонсировала новую программу по привлечению «цифровых кочевников»

Канада анонсировала новую программу по привлечению «цифровых кочевников»

Виктория Христова Июн 30, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада анонсировала новую программу по привлечению «цифровых кочевников» отключены 52 Просмотров

Канада запускает новую программу по привлечению в страну высококвалифицированных работников — в первую очередь занятых в секторе IT-технологий, следует из сообщения на сайте правительства страны.

Канада запускает новую программу по привлечению в страну высококвалифицированных работников — в первую очередь занятых в секторе IT-технологий, следует из сообщения на сайте правительства страны.

Канада будет выдавать долгосрочные разрешения на работу сроком действия до пяти лет: как связанные с конкретным работодателем из правительственного списка, так и «открытые» разрешения на работу для высококвалифицированных людей, занятых в избранных востребованных отраслях. Обладатели американской визы H-1B смогут подать заявление на получение канадского разрешения на работу, члены их семей смогут запросить рабочую или учебную визу.

Кроме того, Канада улучит условия получения стартап-виз. В 2023 году расширят число доступных мест в программе, дополнительные ее расширения планируются в 2024 и 2025 годах. Заявители теперь смогут получить разрешение на работу в Канаде на срок до трех лет вместо одного года. Кроме того, заявители смогут получить «открытые» разрешения на работу, а не только те, которые позволяют работать исключительно в их собственном стартапе.

Число квот на стартап-визы увеличится с 1000 до 3500 в год, сообщил изданию министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер. Власти позволят «цифровым кочевникам», работающим на иностранные компании, работать из Канады на протяжении шести месяцев, а если они за это время найдут местную работу — им позволят остаться, сообщил министр.

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