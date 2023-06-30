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Новости Промо-ролик продолжения «Дюны» Дени Вильнева выпустили на экраны

Промо-ролик продолжения «Дюны» Дени Вильнева выпустили на экраны

Виктория Христова Июн 30, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Промо-ролик продолжения «Дюны» Дени Вильнева выпустили на экраны отключены 57 Просмотров

Новый ролик с анонсом продолжения фильма Дени Вильнева «Дюна» выпустила на для широкой публики голливудская студия Warner 29 июня. Ролик доступен в интернете.

Новый ролик с анонсом продолжения фильма Дени Вильнева «Дюна» выпустила на для широкой публики голливудская студия Warner 29 июня. Ролик доступен в интернете.

Продолжение фильма «Дюна», экранизации известного фантастического романа Френка Герберта, исследующего природу власти, планируют выпустить на экраны в ноябре 2023.

Роман Герберта пытались экранизировать несколько раз, но попытки не считаются удачными в среде критиков. Считается, что в нем слишком много сюжетных дуг у второстепенных персонажей, которые имеют значение для драматического пути главного героя.

Канадский режиссер Дени Вильнев разбил повествование первого романа серии на две части и лично принимал участие в написании сценария вместе с профессиональными сценаристами Джонм Спэйтсо и Эриком Ротом. Первая часть экранизации вышла в 2021 и считается сравнительно успешной.

Опросы российских медиа-сервисов показывают, что продолжение «Дюны» в нашей стране возглавляет список ожиданий среди экранизаций в 2023 году.

 

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