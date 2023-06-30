Чудовище Огопого – легендарный озёрный зверь. Ни в коем случае не купайтесь в озере Оканаган!

Легенда озера Оканаган – легенда или в озере живёт чудовище Огопого?

О лох-несском чудовище слышали все. Есть такой зверь, уцелевший с незапамятных времён, скрывающийся в бездонных глубинах шотландского озера Лох-Несс, и иногда выплывающий на поверхность, дабы показаться журналистам и местной публике, вызывая очередной ажиотаж среди скучающих туристов.

Гораздо меньше известно о братьях по крови Лох-Несского змея. А ведь их по миру разбросано немало – в каждом уважающем себя глубоком африканском озере скрывается по меньшей мере один динозавр, не говоря уже о заброшенных тихоокеанских островах.

В Канаде живет несколько легендарных чудовищ. Самое известное обитает в озере Оканаган, самом большом озере провинции Британская Колумбия.

Имя чудовища озера Оканаган – Огопого. Ещё его называют североамериканским Несси (в знак уважения к патриарху всех живущих сегодня озерных динозавров).

Легенды об Огопого ходили среди местных индейцев чуть ли не с основания мира. Европейцы, впервые побывавшие в районе озера Оканаган в начале XIX века, разумеется, над мифами посмеивались.

Смеялись до тех пор, пока в июле 1850 года Томас Шортс, капитан колёсного пароходика Джубила не заметил прямо по курсу «озерного змея», длиной не менее 10 метров, причем, по словам капитана, большая часть тела чудовища, оставалась под водой. Голова змея напоминала баранью, правда колоссальных размеров. Команда шхуны оказалась не из пугливых и попыталась змея отловить, однако, тот только фыркнул и, махнув хвостом, ушёл в глубину.

В течение следующих ста лет, чудовище озера Оканаган наблюдали чуть ли не ежегодно. Не менее пяти серьёзных экспедиций были посланы на поиски Огопого (так змея прозвал капитан Шортс). Все попытки его изловить оказались, конечно, безуспешны.

В 1949 году встреча с чудовищем чуть было не заканчивается печально. Семьи Керри и Уотсон совершали лодочную прогулку у берега. Стояла хорошая безветренная погода, волн почти не было. Мужчины гребли, женщины следили за двумя детишками и оживленно болтали.

Чудовище вынырнуло в паре метров от лодки. Змей поднялся над водой (по словам очевидцев – не меньше, чем на десять метров, однако, доверять показаниям испуганных людей нельзя). Голова возвышалась над лодкой, и зверь бесстрастно наблюдал за полумертвыми от страха отдыхающими. Чудовище простояло несколько секунд, затем бухнулось в воду и исчезло, чуть не утопив лодку поднявшейся волной.

Десятки человек стали свидетелями эпизода – в основном, отдыхающие на пляже. Все они сошлись на том, что зверь был черным или темно-зеленым, кожа была гладкой, без чешуи.

В 1959 году были сделаны первые фотографии Огопого – на снимках плохого качества видно странное животное, с пятью горбами, бараньей головой и раздвоенным хвостом. Сложно судить о размерах змея, потому что на снимках отсутствуют предметы, с которыми его можно сравнить. По словам фотографа – репортера из местной газеты, – змей находился примерно в 70 метрах от берега. Если фотограф не ошибается, размеры зверя – не менее 20 метров.

В 1969 году, змея впервые снимают на кинопленку. Трехминутный любительский фильм снят Артом Фолденом. Так как змей плывёт на фоне прибрежных кустов, его размеры определить можно. Длина его – не менее 20 метров, голова напоминает голову барана, а хвост раздвоен.

Огопого фотографировали еще не раз. Видели его одновременно десятки людей. Следы чудища регулярно находят на пляжах, а собаки, овцы и даже коровы, пасущиеся у берегов озера, пропадают чуть ли не каждый день. Тем не менее, сам зверь до сих пор охотникам не даётся.

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