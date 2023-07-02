Мигранты обходят Квебек-Сити стороной из-за французского языка и особенностей экономики

Уникальная ситуация складывается в столице провинции Квебек: всплеск иммиграции обходит Квебек-Сити, оставляя бизнес в затруднительном положении.

В материале Bloomberg анализируется уникальная ситуация в столице канадской провинции Квебек: всплеск иммиграции обходит Квебек-Сити, оставляя бизнес в затруднительном положении.

В столице второй по величине провинции Канады компании находятся отчаянном положении. Местный уровень безработицы колеблется в районе 2,5%, недалеко от самого низкого показателя среди всех городов Северной Америки с населением более 500 000 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо широко распахнул двери для вновь прибывших, повысив иммиграционные показатели Канады и обеспечив стране самый быстрый прирост населения среди стран с развитой экономикой. Однако мигранты в основном держатся подальше от франкоговорящего района Квебек-Сити. Регион получил за последние шесть лет менее 20 000 человек. Монреаль, который примерно в пять раз больше по численности населения, принял в 12 раз больше иммигрантов.

Но и Монреаль, и Виннипег — это одни из скромных получателей мигрантов — прирост около 7,5 % за 5 лет. Среди настоящих рекордсменов Галифакс с 13,7%, Эдмонтон — 12,9% и Торонто — 11,6%.

Показатели Квебек-Сити отрицательные —2,6%. Рост наблюдается везде, кроме этого города. Резерв местных талантов настолько мал, что производственные компании рассматривают возможность переноса части работ в Индию.

Власти города собираются реформировать прием и интеграцию иммигрантов, а также намерены побудить больше пожилых работников остаться в штате своих компаний.