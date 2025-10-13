Доступность жилья в Квебеке: сколько нужно зарабатывать, чтобы стать владельцем дома?

Рынок недвижимости в Квебеке остаётся одним из самых доступных в Канаде, особенно по сравнению с Большим Монреалем. Однако рост цен и сокращение числа доступных объектов уже начинают влиять на способность жителей приобрести собственное жильё.

Согласно последним данным Ассоциации профессиональных риэлторов Квебека (APCIQ) за сентябрь 2025 года, количество сделок в регионе Квебек-метрополия составило 819. При этом запас доступных для покупки объектов сократился на 14% по сравнению с прошлым годом, что даёт заметное преимущество продавцам.

В последние 12 месяцев средняя цена на односемейные дома выросла на 13% и достигла 451 500 долларов. Цены на кондоминиумы увеличились ещё стремительнее — на 16% до 315 000 долларов.

Экономист и эксперт по рынку недвижимости Квебека Хелен Бежин отмечает, что «сейчас цены становятся всё более высокими. Квебек ещё никогда не был таким недоступным, как сегодня, как и Монреаль». Несмотря на рост доходов, они не успевают за ростом цен, что подтверждается индексом доступности жилья от Банка Канады.

Заработная плата, необходимая для покупки дома по средним ценам, составляет около 31 395 долларов в год на основе минимальной почасовой ставки в 16,10 долларов. Несмотря на то, что в Квебеке жильё остаётся относительно доступным, многие жители испытывают трудности с накоплением первоначального взноса.

Таким образом, ситуация на рынке Квебека демонстрирует тенденцию к росту цен и снижению доступности жилья для многих семей, несмотря на всё ещё более благоприятные условия по сравнению с другими крупными канадскими регионами.

