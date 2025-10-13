Подписаться на рассылку
canada postes
Почтовые ящики ждут рекламу.

Почтовые работники Канады переходят от полной забастовки к ротационным акциям протеста

Виктория Христова Окт 13, 2025 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 59 Просмотров

Канадский союз почтовых работников (CUPW), объединяющий 55 тысяч сотрудников, после двух недель полной остановки работы Canada Post с 25 сентября 2025 года перешёл к ротационным забастовкам. Решение последовало после встречи с федеральным министром общественных работ Жоэлем Лайтбаундом, однако протесты против реформ государственной почтовой компании продолжаются.

 

Забастовка полностью парализовала обработку и доставку почты по всей стране, вследствие чего около 10 миллионов посылок остались не доставлены, задержано 215 тысяч паспортов, а тысячи чеков социальной помощи не дошли до адресатов. Особенно сильно пострадали удалённые регионы, включая Северо-Западные территории, где почта является ключевым поставщиком медикаментов и товаров. По оценкам Канадской федерации независимого бизнеса, общий экономический ущерб уже превысил 1,6 миллиарда долларов.

Canada Post испытывает серьёзные финансовые трудности: с 2018 года корпорация понесла убытки свыше 5 миллиардов долларов, а объём почтовых отправлений резко сократился. Например, количество доставленных писем упало с 5,5 миллиарда 20 лет назад до 2,2 миллиарда в 2023 году, а доля на рынке посылок снизилась с 62% в 2019 году до 24% в 2023-м.

CUPW выступает против планируемых реформ, включая отмену доставки «до двери» для большинства домашних хозяйств и расширение полномочий Canada Post в вопросах расписания и методов доставки, что профсоюз считает угрозой для рабочих мест и услуг.

В ответ на заморозку национальной забастовки 10 октября работа была частично восстановлена согласно ротационному графику. Это означает, что в разные дни разные отделы будут возобновлять работу, однако общая нестабильность и сбои в почтовых услугах сохраняются.

Президент CUPW Джан Симпсон подчеркнула, что работники предпочли бы заключить новые коллективные договоры без забастовок, но не могли оставаться в стороне, пока почтовая служба и её сотрудники подвергаются разрушению и сокращениям. При этом правительство и корпорация Canada Post утверждают, что реформы необходимы для финансовой устойчивости.

Эти события происходят на фоне широкой тенденции законодательного ограничения права на забастовки в стратегических отраслях Канады — примером служит законопроект в Квебеке, ограничивающий забастовки в пищевой и транспортной сферах для «защиты экономики».

В условиях продолжающегося конфликта малый бизнес, зависимый от надёжных почтовых услуг, оказался в затруднительном положении, особенно в преддверии активного торгового сезона. Несмотря на частичное возобновление доставки, многие предприятия и потребители по-прежнему сталкиваются с задержками и перебоями.

 

