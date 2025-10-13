Почтовые работники Канады переходят от полной забастовки к ротационным акциям протеста

Канадский союз почтовых работников (CUPW), объединяющий 55 тысяч сотрудников, после двух недель полной остановки работы Canada Post с 25 сентября 2025 года перешёл к ротационным забастовкам. Решение последовало после встречи с федеральным министром общественных работ Жоэлем Лайтбаундом, однако протесты против реформ государственной почтовой компании продолжаются.

Забастовка полностью парализовала обработку и доставку почты по всей стране, вследствие чего около 10 миллионов посылок остались не доставлены, задержано 215 тысяч паспортов, а тысячи чеков социальной помощи не дошли до адресатов. Особенно сильно пострадали удалённые регионы, включая Северо-Западные территории, где почта является ключевым поставщиком медикаментов и товаров. По оценкам Канадской федерации независимого бизнеса, общий экономический ущерб уже превысил 1,6 миллиарда долларов.

Canada Post испытывает серьёзные финансовые трудности: с 2018 года корпорация понесла убытки свыше 5 миллиардов долларов, а объём почтовых отправлений резко сократился. Например, количество доставленных писем упало с 5,5 миллиарда 20 лет назад до 2,2 миллиарда в 2023 году, а доля на рынке посылок снизилась с 62% в 2019 году до 24% в 2023-м.

CUPW выступает против планируемых реформ, включая отмену доставки «до двери» для большинства домашних хозяйств и расширение полномочий Canada Post в вопросах расписания и методов доставки, что профсоюз считает угрозой для рабочих мест и услуг.

В ответ на заморозку национальной забастовки 10 октября работа была частично восстановлена согласно ротационному графику. Это означает, что в разные дни разные отделы будут возобновлять работу, однако общая нестабильность и сбои в почтовых услугах сохраняются.

Президент CUPW Джан Симпсон подчеркнула, что работники предпочли бы заключить новые коллективные договоры без забастовок, но не могли оставаться в стороне, пока почтовая служба и её сотрудники подвергаются разрушению и сокращениям. При этом правительство и корпорация Canada Post утверждают, что реформы необходимы для финансовой устойчивости.

Эти события происходят на фоне широкой тенденции законодательного ограничения права на забастовки в стратегических отраслях Канады — примером служит законопроект в Квебеке, ограничивающий забастовки в пищевой и транспортной сферах для «защиты экономики».

В условиях продолжающегося конфликта малый бизнес, зависимый от надёжных почтовых услуг, оказался в затруднительном положении, особенно в преддверии активного торгового сезона. Несмотря на частичное возобновление доставки, многие предприятия и потребители по-прежнему сталкиваются с задержками и перебоями.

