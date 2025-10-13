Возрождение Кинотеатра Guzzo Des Sources: Новый старт под управлением Bruce Gurberg и CinéStarz Deluxe

Прошлой осенью жители Западного острова Монреаля пережили потерю кусочка своего детства — культовый кинотеатр Cinéma Guzzo Des Sources объявил о закрытии своих дверей навсегда.

Этот кинотеатр давно был центром притяжения для кинолюбителей района, где показывали множество знаковых фильмов, а некоторые зрители даже встречали здесь знаменитостей, таких как хоккеист Винсент Лекавалье.

Сообщество ощутило пустоту с закрытием кинотеатра, но надежда появилась с приходом нового владельца Брюса Гурберга. В январе 2025 года он официально взялся за управление кинотеатром, и началась масштабная реконструкция, полностью преобразившая зал по всем параметрам — от облицовки до акустики и удобных кресел с функцией откидывания.

Гурберг, как настоящий любитель кино, уделил особое внимание техническим деталям. Он установил самые большие экраны, доходящие «от стены до стены», а в каждом зале внедрил передовые лазерные проекторы. Для звука выбран сертификат DTSX с объемным эффектом, с динамиками по всему периметру помещения, включая потолок и пространство за экраном, что позволяет слышать каждую деталь происходящего на экране.

Особое внимание было уделено знаменитому IMAX-залу, единственному на Западном острове. Его модернизировали с учетом современного стандартa CSXL с новейшими сиденьями и лазерной проекцией — впервые в кинотеатрах подобного размера.

Тем не менее для Гурберга главное — создать атмосферу уюта и домашнего комфорта: «Я хочу, чтобы вы чувствовали себя дома, но в моем доме», — говорит он. Его многолетний опыт работы в киноиндустрии вложен в этот проект, чтобы каждый посетитель получил высококлассный кинематографический опыт.

Новый Guzzo Des Sources, работающий теперь под брендом CinéStarz Deluxe, обещает стать культурным центром и любимым местом встреч для жителей Западного острова, сохраняя традиции и при этом предлагая современные технологии и удобства.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG