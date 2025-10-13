Новая видеоработа «EVER MORE» озарит фасад павильона Музея изящных искусств Монреаля

До 5 апреля 2026 года фасад павильона Михаля и Ренаты Хорнштейн Музея изящных искусств Монреаля (MMFA) будет ежедневно освещаться с заката до 23:00 уникальной видеопроекцией «EVER MORE» австрийского художника и пионера иммерсивного искусства Курта Хенчшлэгера, который живет и работает в Нью-Йорке. Это пятый проект в серии Digital Canvas для музеев.

«EVER MORE» представляет собой исследование возникновения гибридной природы — слияния физических и виртуальных элементов, которые плавно переплетаются друг с другом. Для создания работы Хенчшлэгер использовал отснятые видео дикорастущих растений и цветов прерий Мичигана, которые он монтировал, анимировал и композировал с помощью эффектов, света и трёхмерно сгенерированных ландшафтов. В итоге возникает постоянно меняющийся органический поток, одновременно натуральный и синтетический, привычный и нереальный.

Этот визуальный опыт заставляет задуматься о том, как взаимодействие человека с природой все больше опосредовано технологиями и медиа, а сама природа в городской среде становится «цифровым» явлением. Работа отсылает к эпохе Антропоцена — времени кардинальных изменений планеты, вызванных деятельностью человека.

Курт Хенчшлэгер известен своими глубоко впечатляющими инсталляциями и звуковыми перформансами, оставляющими сильное психологическое воздействие на зрителей. Он стоял у истоков иммерсивного искусства в составе дуэта GRANULAR≈SYNTHESIS в конце XX века и продолжает создавать работы, исследующие социально-экологические темы через смешение медиа и живого восприятия.

MMFA приглашает посетителей погрузиться в эту контемплятивную и актуальную работу, обращающую внимание на растущую дистанцию между человеком и природой, и находящую отражение в искусстве цифрового века.

