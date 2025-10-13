Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Выбор редакции Новая видеоработа «EVER MORE» озарит фасад павильона Музея изящных искусств Монреаля
the suburban

Новая видеоработа «EVER MORE» озарит фасад павильона Музея изящных искусств Монреаля

Виктория Христова Окт 13, 2025 Выбор редакции, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 51 Просмотров

До 5 апреля 2026 года фасад павильона Михаля и Ренаты Хорнштейн Музея изящных искусств Монреаля (MMFA) будет ежедневно освещаться с заката до 23:00 уникальной видеопроекцией «EVER MORE» австрийского художника и пионера иммерсивного искусства Курта Хенчшлэгера, который живет и работает в Нью-Йорке. Это пятый проект в серии Digital Canvas для музеев.
«EVER MORE» представляет собой исследование возникновения гибридной природы — слияния физических и виртуальных элементов, которые плавно переплетаются друг с другом. Для создания работы Хенчшлэгер использовал отснятые видео дикорастущих растений и цветов прерий Мичигана, которые он монтировал, анимировал и композировал с помощью эффектов, света и трёхмерно сгенерированных ландшафтов. В итоге возникает постоянно меняющийся органический поток, одновременно натуральный и синтетический, привычный и нереальный.
Этот визуальный опыт заставляет задуматься о том, как взаимодействие человека с природой все больше опосредовано технологиями и медиа, а сама природа в городской среде становится «цифровым» явлением. Работа отсылает к эпохе Антропоцена — времени кардинальных изменений планеты, вызванных деятельностью человека.
Курт Хенчшлэгер известен своими глубоко впечатляющими инсталляциями и звуковыми перформансами, оставляющими сильное психологическое воздействие на зрителей. Он стоял у истоков иммерсивного искусства в составе дуэта GRANULAR≈SYNTHESIS в конце XX века и продолжает создавать работы, исследующие социально-экологические темы через смешение медиа и живого восприятия.
MMFA приглашает посетителей погрузиться в эту контемплятивную и актуальную работу, обращающую внимание на растущую дистанцию между человеком и природой, и находящую отражение в искусстве цифрового века.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*