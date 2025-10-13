Учительница колледжа Ванье признана лауреатом премии за педагогическое мастерство

Колледж Ванье, расположенный в районе Сен-Лоран Монреаля, объявил о вручении премии Teaching Excellence Award преподавателю факультета сестринского дела Мелоди Хикс за 2024-2025 учебный год.

В официальном заявлении CEGEP отмечается, что она удостоена этой награды по множеству причин, полностью соответствующих основным критериям премии: исключительное качество преподавания, умение содействовать успеху студентов и активное вовлечение в жизнь колледжа и за его пределами.​

Мелоди Хикс — настоящий новатор, сочетающий в обучении строгие академические стандарты с творческим подходом и вниманием к каждому ученику. Студенты неизменно отмечают её способность создавать практические, индивидуализированные занятия, поддерживая высокий уровень требований. Она служит примером для подражания в решении профессиональных задач и креативности, а также настойчивости, столь необходимой будущим медицинским работникам.​

Учебная деятельность Мелоди выходит далеко за рамки стандартных курсов — она инициирует и курирует международные стажировки, например, ежегодную программу обмена с медицинскими учреждениями Малави, где студенты колледжа оказывают помощь больным и привозят гуманитарные медикаменты. Такой опыт формирует у учащихся не только профессиональные навыки, но и жизненную гибкость, благодарность и широту взглядов.​

В этом году заслуги Мелоди Хикс получили заслуженное признание не только в стенах колледжа, но и на уровне широкой образовательной и медицинской общественности Монреаля.

