Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Хэмпстед сохранит зелёную зону у Queen Mary и Northcote: здесь появится новый парк
Parc nature
Один из природных парков Монреаля. Фото Меган Хорхенсен.

Хэмпстед сохранит зелёную зону у Queen Mary и Northcote: здесь появится новый парк

Виктория Христова Окт 13, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 55 Просмотров

Хэмпстед окончательно отказался от идеи продажи зеленого участка на пересечении улиц Queen Mary Road и Northcote Avenue. Как сообщил мэр Джереми Леви, земля получит статус муниципального парка и будет навсегда защищена от застройки.

Вопрос о будущем участка обсуждался еще весной на заседании совета. Тогда бывший мэр Уильям Стейнберг обвинил нынешнюю администрацию в намерении продать землю для строительства двух роскошных домов. Джереми Леви ответил, что совет лишь изучал различные варианты и не собирался выносить голосование на том заседании.

В своем обращении 6 октября Леви отметил, что продажа участка могла бы пополнить бюджет на 6 миллионов долларов, но приоритетом стало мнение жителей района. «Соседи ясно дали понять, насколько дорога им эта зеленая зона. Я внимательно выслушал, и пообещал на совете: если продажа не в интересах общины, мы не будем двигаться дальше», — заявил мэр.

Он подчеркнул, что теперь администрация сделает еще один шаг — перезонирует территорию под парк, официально создав новый общественный парк Northcote. Это решение не только надежно защитит землю от возможной приватизации, но и позволит получить доступ к муниципальному парковому фонду для инвестиций в благоустройство. Планируются улучшения для семейного отдыха, удобные пространства для детей и пожилых жителей.

«Это яркий пример того, как Хэмпстед движется вперед — прислушиваясь к жителям, защищая природу и разумно вкладываясь в будущее города», — подчеркнул Леви.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*