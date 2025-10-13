Хэмпстед сохранит зелёную зону у Queen Mary и Northcote: здесь появится новый парк

Хэмпстед окончательно отказался от идеи продажи зеленого участка на пересечении улиц Queen Mary Road и Northcote Avenue. Как сообщил мэр Джереми Леви, земля получит статус муниципального парка и будет навсегда защищена от застройки.

Вопрос о будущем участка обсуждался еще весной на заседании совета. Тогда бывший мэр Уильям Стейнберг обвинил нынешнюю администрацию в намерении продать землю для строительства двух роскошных домов. Джереми Леви ответил, что совет лишь изучал различные варианты и не собирался выносить голосование на том заседании.

В своем обращении 6 октября Леви отметил, что продажа участка могла бы пополнить бюджет на 6 миллионов долларов, но приоритетом стало мнение жителей района. «Соседи ясно дали понять, насколько дорога им эта зеленая зона. Я внимательно выслушал, и пообещал на совете: если продажа не в интересах общины, мы не будем двигаться дальше», — заявил мэр.

Он подчеркнул, что теперь администрация сделает еще один шаг — перезонирует территорию под парк, официально создав новый общественный парк Northcote. Это решение не только надежно защитит землю от возможной приватизации, но и позволит получить доступ к муниципальному парковому фонду для инвестиций в благоустройство. Планируются улучшения для семейного отдыха, удобные пространства для детей и пожилых жителей.

«Это яркий пример того, как Хэмпстед движется вперед — прислушиваясь к жителям, защищая природу и разумно вкладываясь в будущее города», — подчеркнул Леви.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG