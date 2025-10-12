Квебекская мечта: сколько нужно зарабатывать, чтобы купить дом

Задумывались ли вы, какой годовой доход нужен, чтобы стать владельцем дома в старинном Квебеке?



На первый взгляд кажется, что здесь жильё всё ещё доступнее, чем в Монреале. Но свежие данные Профессиональной ассоциации риелторов Квебека (APCIQ) за сентябрь 2025 года говорят: ситуация быстро меняется.

В сентябре в метрополитенском регионе Квебека (RMR) было заключено 819 сделок, включая агломерацию, северную часть и южный берег.

Однако общий объем предложений сократился на 14% по сравнению с прошлым годом — что автоматически дало преимущество продавцам.

«Цены растут, и Квебек никогда не был настолько недоступным, — отмечает экономистка APCIQ Элен Бежен. — Доходы увеличились, но не в том же темпе, что и стоимость жилья.»

💸 Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе жильё

По правилам федеральных ипотечных стандартов, расходы на жильё не должны превышать 35% от валового дохода.

Давайте посчитаем, что это значит на практике.

🏡 Дом за 451 500 $

Мінімальный взнос (5%) — 22 575 $

Сумма ипотеки — 428 925 $

Ежемесячный платёж (при 5% годовых, срок — 25 лет) — около 2 508 $

➡️ Чтобы уложиться в допустимый уровень задолженности, нужно зарабатывать около 86 000 $ в год.

🏢 Кондо за 315 000 $

Мінімальный взнос (5%) — 15 750 $

Сумма ипотеки — 299 250 $

Ежемесячный платёж — около 1 750 $

➡️ Для комфортного обслуживания такого кредита потребуется примерно 60 000 $ годового дохода.

🚀 Жильё уходит с рынка за считаные дни

Квебек сейчас живёт в ритме ускоренной распродажи:

в сентябре 2025 года односемейные дома продавались в среднем за 19 дней, против 41 дня годом ранее.

Кондо держатся примерно на том же уровне,

а плексы уходят за 30 дней — почти вдвое быстрее, чем в 2024-м.

«На сбалансированном рынке цикл продажи должен занимать около трёх месяцев. Но у нас — меньше трёх недель», — подчёркивает Бежен.

Причина — нехватка предложений. Несмотря на то, что количество объявлений немного выросло, спрос остаётся значительно выше, чем предложение, и это поддерживает рост цен.

📈 Цены взлетают, как на дрожжах

С начала 2025 года средняя цена жилья в Квебеке выросла почти на 20% — поверх уже существующих прошлогодних повышений.

Средняя стоимость односемейного дома достигла 451 500 $, что на 13% выше, чем в 2024 году.

Кондо подорожали ещё быстрее — на 16%, до 315 000 $.

🌆 Между Монреалем и Квебеком — всё меньше разницы

Квебек, ещё недавно считавшийся более доступной альтернативой Монреалю, стремительно догоняет столичный рынок.

Дома и квартиры исчезают с прилавков рынка быстрее, чем пекарь успевает достать свежий хлеб из печи.

«Недвижимость уходит, как горячие булочки, — улыбается Бежен. — А булочная просто не успевает их выпекать.»

Сегодня Квебек — это город, где каждый квадратный метр становится всё более драгоценным.

Те, кто решился купить жильё в прошлом году, теперь вздыхают с облегчением.

А те, кто только начинает искать, понимают: чем дольше ждёшь, тем дальше от мечты о собственных стенах.

