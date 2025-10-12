Двое членов совета Хэмпстеда не будут переизбираться: место Воррена Буднинга может занять его отец

На заседании городского совета Хэмпстеда 29 сентября два советника — Воррен Буднинг и Джейсон Фарбер — официально объявили, что не будут баллотироваться на следующий срок. Однако Буднинг сообщил, что его место намерен занять его отец, Джеффри Буднинг. За этот же округ также будет бороться Доминик-Франсуа Сенекаль.

«Представлять жителей Хэмпстеда более десяти лет — это настоящая честь всей моей жизни, — сказал Воррен Буднинг. — Когда я был избран в 2013 году, я только что окончил университет — молодым, идеалистичным и совершенно не представлявшим, что значит управлять муниципалитетом. С тех пор я многому научился: лидерству, ответственности, компромиссу и, главное, силе и устойчивости нашего сообщества».

Фарбер, который ранее сообщил, что не собирается выдвигаться на второй срок, поблагодарил сотрудников администрации:

«Хочу поблагодарить всех работников Хэмпстеда — вы отлично справляетесь со своей работой. Всем действительно небезразлично, что происходит здесь. Было приятно быть частью команды и участвовать в архитектурном комитете, помогая жителям строить свои дома. Мы помогли возвести множество домов и значительно улучшили правила и процедуры. Это было замечательное время для меня как члена совета. Теперь я возвращаюсь к работе и не буду баллотироваться вновь. Надеюсь, что вы проголосуете за тех, кто сидит здесь, и хорошенько подумаете, прежде чем голосовать за Билла Стейнберга».

Последняя фраза вызвала смех в зале.

