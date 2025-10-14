«Губернатор» или «Президент»? Трамп «повысил» канадца Карни, но вложил в оговорку торговую угрозу

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал миру свой уникальный стиль дипломатии, граничащий с геополитической небрежностью. Во время своего выступления на саммите в Египте американский лидер несколько раз обратился к премьер-министру Канады Марку Карни как к «господину президенту».

Курьез? Возможно, но в мире Трампа каждая оговорка — это потенциальный политический удар.

Сам Карни, с присущим канадцам достоинством и юмором, решил разрядить обстановку, подойдя к Трампу после речи и в шутку поблагодарить за «повышение» до президентского ранга.

Но то, что последовало за этим, обнажило истинный нерв американо-канадских отношений.

Отвечая на шутку Карни, Трамп не удержался от остроты, которая звучала как завуалированная угроза: он заметил, что «куда хуже было бы, если бы он ошибочно нарек его губернатором».

Эта фраза, произнесенная с юмором, является прямым эхом недавних агрессивных заявлений Трампа. Напомним, он неоднократно настаивал на том, что Канада должна стать 51-м штатом США, поскольку, по его мнению, Оттава «полностью зависит от Вашингтона».

Таким образом, «президент» — это лестное, но пустое звание, а вот «губернатор» — это четкое указание на подчиненный статус в его видении. В контексте жесткой торговой политики, которую Трамп проводил против союзников, эта шутка — не просто дипломатический ляп, а напоминание о реальном давлении.

Инцидент произошел на фоне беспрецедентного ужесточения торговой политики США. Вернувшись в Белый дом, Трамп:

Ввел пошлины на импорт стали и алюминия, больно ударив по канадской промышленности. Объявил о новых тарифах на автомобили. Ужесточил общую торговую риторику, требуя уступок от Оттавы.

Обращение «губернатор» — это квинтэссенция американской политики «сначала Америка» (America First) по отношению к своему северному соседу. Оно показывает, что в глазах Белого дома Канада не равный партнер, а, по сути, крупная экономическая единица, которую можно либо «повысить» до президента ради вежливости, либо, что более реально, понизить до уровня подчиненной территории.

Для Карни и всего канадского правительства эта оговорка стала холодным душем. Она подтвердила, что за внешней вежливостью Трамп держит в уме свой главный стратегический план: экономическое доминирование над Канадой и превращение её в фактически протекторат, где премьер-министр, пусть и с юмором, именуется «губернатором».

