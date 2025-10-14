Ученые из Макгилла создали «кликабельный» инъекционный гидрогель для восстановления голосовых связок

Ученые из Университета Макгилла совершили прорыв в регенеративной медицине, разработав новый инъекционный биоматериал, который дает надежду на полное восстановление голосовых связок у пациентов с их серьезными повреждениями. Детали исследования, опубликованного в журнале Biomaterials, указывают на создание уникального «кликабельного» гидрогеля, способного имитировать жизненно важные свойства тканей гортани.

Имитация природы и «кликабельная» магия

Новый биоматериал представляет собой гидрогель, созданный на основе альгината и компонентов внеклеточного матрикса — каркаса, который естественным образом окружает клетки. Главная особенность разработки — использование метода «click chemistry» (кликабельная химия).

Этот подход позволил исследователям:

Индивидуализировать свойства: Точно настроить механические параметры гидрогеля, от его упругости до скорости его распада в организме, чтобы максимально соответствовать естественным тканям. Достичь биосовместимости: Обеспечить высокую совместимость материала с организмом, снижая риск отторжения.

Голосовые связки являются одними из самых динамичных тканей в теле, способных вибрировать до 1000 раз в секунду. Поэтому для их восстановления критически важна упругость, которую и удалось сымитировать канадским специалистам.

Регенерация вместо шрамов

Ключевые результаты, полученные в ходе экспериментов in vitro (с клетками) и in vivo (на животных), подтвердили высокую эффективность гидрогеля:

Устойчивость и безопасность: Материал продемонстрировал устойчивость к многократному введению и разрушению.

Материал продемонстрировал устойчивость к многократному введению и разрушению. Стимуляция восстановления: Было установлено, что гидрогель активно стимулирует регенерацию тканей , а не просто заполняет дефект.

Было установлено, что гидрогель активно , а не просто заполняет дефект. Интеграция: Биоматериал способствовал образованию новых кровеносных сосудов, снижал воспаление и в конечном итоге полностью интегрировался с окружающими тканями гортани.

Широкий потенциал

По словам специалистов Университета Макгилла, потенциал «кликабельного» гидрогеля не ограничивается только ларингологией. В дальнейшем ученые рассматривают возможность его применения для восстановления других мягких тканей человеческого тела после хирургических операций или травм.

Напомним, научный коллектив ранее уже привлекал внимание общественности, создав наночастицы, которые показали эффективность в борьбе с болезнью Альцгеймера, восстанавливая функции мозга и снижая концентрацию токсичных белков. Новая разработка в области биоматериалов подтверждает лидерство ученых Макгилла в поиске инновационных решений для сложнейших медицинских проблем.

