Квебек реагирует на скандал «Отца 100 детей»: Вводится реестр доноров и ограничение на донорство

Этот шаг последовал за рекомендациями Центрального комитета по клинической этике в области вспомогательных репродуктивных технологий и направлен на предотвращение серьезных психологических и генетических рисков, выявленных в ходе расследования.
Министерство здравоохранения объявило о двух крупных изменениях в официальной и неформальной донорской практике:
- Провинциальный реестр доноров: Создание официального реестра доноров спермы, яйцеклеток и эмбрионов.
- Ограничение на донорство: Введение нового лимита в 10 донаций для всех центров вспомогательной репродукции.
Документальный сериал, созданный журналистами Мари-Кристин Бержерон и Максимом Ландри, приоткрыл завесу над тревожным миром так называемого «кустарного» донорства спермы. Расследование подробно описало, как женщины, откликнувшись на объявления в Facebook, неосознанно приобретали сперму у одних и тех же мужчин — отца и сына, — в результате чего их дети стали частью огромной, ничего не подозревающей группы сводных братьев и сестер.
Трое основных доноров, личность которых была установлена, — Филипп Норманд (донор X), его биологический отец Доминик Силос (донор Y) и Рафаэль Норманд (донор Z), — стали биологическими отцами сотен детей. Сообщается, что даже в 2024 году эти трое мужчин продолжали чрезмерно заниматься донорством.
Выявленные серьезные риски
Действия этих «серийных» доноров создали несколько серьезных проблем, в том числе:
- Риск инцеста и инбридинга: Огромное количество биологически родственных детей значительно увеличивает риск будущих инцестуальных отношений, вынуждая детей раскрывать свое биологическое происхождение всем будущим романтическим партнерам.
- Генетические заболевания: Два из доноров являются носителями редкого наследственного генетического заболевания, поражающего печень, которое может быть передано их многочисленному потомству.
- Психологические страдания: Обнаружение обширной, непризнанной группы сводных братьев и сестер вызывает огромное потрясение для вовлеченных семей.
В ответ на кризис министр здравоохранения Кристиан Дюбе назвал этот феномен «вызывающим беспокойство» и пообещал разработать план действий для обеспечения более безопасного доступа к донорству. Правительство Квебека начало официальное расследование неформального донорства спермы, а Министерство здравоохранения в настоящее время реализует дополнительные меры:
- Информирование и повышение осведомленности: Министерство активизирует усилия по информированию потенциальных реципиентов о безопасных вариантах донорства, включая распространение видеороликов и проведение специализированного информационного семинара, который стал доступен прошлой зимой.
- Публичное предупреждение: Коллегия врачей Квебека также выпустила собственное публичное предупреждение в декабре 2023 года, подчеркнув серьезные риски, связанные с покупкой спермы из нерегулируемых источников, в частности, указав на инфекционные и генетические риски, а также на возможность неэффективного зачатия.
Эти новые правила и информационные кампании знаменуют собой официальную попытку правительства лучше регулировать «кустарное» донорство спермы и защитить здоровье и благополучие семей, прибегающих к вспомогательным репродуктивным технологиям.
