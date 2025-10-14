Квебек реагирует на скандал «Отца 100 детей»: Вводится реестр доноров и ограничение на донорство

Спустя два года после шокирующих разоблачений, представленных в документальном сериале «Père 100 enfants» («Отец 100 детей»), Министерство здравоохранения Квебека принимает существенные меры для регулирования донорства спермы, яйцеклеток и эмбрионов.

Этот шаг последовал за рекомендациями Центрального комитета по клинической этике в области вспомогательных репродуктивных технологий и направлен на предотвращение серьезных психологических и генетических рисков, выявленных в ходе расследования.

Министерство здравоохранения объявило о двух крупных изменениях в официальной и неформальной донорской практике:

Провинциальный реестр доноров: Создание официального реестра доноров спермы, яйцеклеток и эмбрионов. Ограничение на донорство: Введение нового лимита в 10 донаций для всех центров вспомогательной репродукции.

Документальный сериал, созданный журналистами Мари-Кристин Бержерон и Максимом Ландри, приоткрыл завесу над тревожным миром так называемого «кустарного» донорства спермы. Расследование подробно описало, как женщины, откликнувшись на объявления в Facebook, неосознанно приобретали сперму у одних и тех же мужчин — отца и сына, — в результате чего их дети стали частью огромной, ничего не подозревающей группы сводных братьев и сестер.

Трое основных доноров, личность которых была установлена, — Филипп Норманд (донор X), его биологический отец Доминик Силос (донор Y) и Рафаэль Норманд (донор Z), — стали биологическими отцами сотен детей. Сообщается, что даже в 2024 году эти трое мужчин продолжали чрезмерно заниматься донорством.

Выявленные серьезные риски

Действия этих «серийных» доноров создали несколько серьезных проблем, в том числе:

Риск инцеста и инбридинга: Огромное количество биологически родственных детей значительно увеличивает риск будущих инцестуальных отношений, вынуждая детей раскрывать свое биологическое происхождение всем будущим романтическим партнерам.

Огромное количество биологически родственных детей значительно увеличивает риск будущих инцестуальных отношений, вынуждая детей раскрывать свое биологическое происхождение всем будущим романтическим партнерам. Генетические заболевания: Два из доноров являются носителями редкого наследственного генетического заболевания , поражающего печень, которое может быть передано их многочисленному потомству.

Два из доноров являются носителями , поражающего печень, которое может быть передано их многочисленному потомству. Психологические страдания: Обнаружение обширной, непризнанной группы сводных братьев и сестер вызывает огромное потрясение для вовлеченных семей.

В ответ на кризис министр здравоохранения Кристиан Дюбе назвал этот феномен «вызывающим беспокойство» и пообещал разработать план действий для обеспечения более безопасного доступа к донорству. Правительство Квебека начало официальное расследование неформального донорства спермы, а Министерство здравоохранения в настоящее время реализует дополнительные меры:

Информирование и повышение осведомленности: Министерство активизирует усилия по информированию потенциальных реципиентов о безопасных вариантах донорства, включая распространение видеороликов и проведение специализированного информационного семинара, который стал доступен прошлой зимой.

Министерство активизирует усилия по информированию потенциальных реципиентов о безопасных вариантах донорства, включая распространение видеороликов и проведение специализированного информационного семинара, который стал доступен прошлой зимой. Публичное предупреждение: Коллегия врачей Квебека также выпустила собственное публичное предупреждение в декабре 2023 года, подчеркнув серьезные риски, связанные с покупкой спермы из нерегулируемых источников, в частности, указав на инфекционные и генетические риски, а также на возможность неэффективного зачатия.

Эти новые правила и информационные кампании знаменуют собой официальную попытку правительства лучше регулировать «кустарное» донорство спермы и защитить здоровье и благополучие семей, прибегающих к вспомогательным репродуктивным технологиям.

