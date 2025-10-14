Подписаться на рассылку
Новости Квебек реагирует на скандал «Отца 100 детей»: Вводится реестр доноров и ограничение на донорство
Квебек реагирует на скандал «Отца 100 детей»: Вводится реестр доноров и ограничение на донорство

Виктория Христова Окт 14, 2025 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 53 Просмотров

Спустя два года после шокирующих разоблачений, представленных в документальном сериале «Père 100 enfants» («Отец 100 детей»), Министерство здравоохранения Квебека принимает существенные меры для регулирования донорства спермы, яйцеклеток и эмбрионов.

 

Этот шаг последовал за рекомендациями Центрального комитета по клинической этике в области вспомогательных репродуктивных технологий и направлен на предотвращение серьезных психологических и генетических рисков, выявленных в ходе расследования.

Министерство здравоохранения объявило о двух крупных изменениях в официальной и неформальной донорской практике:

  1. Провинциальный реестр доноров: Создание официального реестра доноров спермы, яйцеклеток и эмбрионов.
  2. Ограничение на донорство: Введение нового лимита в 10 донаций для всех центров вспомогательной репродукции.

Документальный сериал, созданный журналистами Мари-Кристин Бержерон и Максимом Ландри, приоткрыл завесу над тревожным миром так называемого «кустарного» донорства спермы. Расследование подробно описало, как женщины, откликнувшись на объявления в Facebook, неосознанно приобретали сперму у одних и тех же мужчин — отца и сына, — в результате чего их дети стали частью огромной, ничего не подозревающей группы сводных братьев и сестер.

Трое основных доноров, личность которых была установлена, — Филипп Норманд (донор X), его биологический отец Доминик Силос (донор Y) и Рафаэль Норманд (донор Z), — стали биологическими отцами сотен детей. Сообщается, что даже в 2024 году эти трое мужчин продолжали чрезмерно заниматься донорством.

Выявленные серьезные риски

Действия этих «серийных» доноров создали несколько серьезных проблем, в том числе:

  • Риск инцеста и инбридинга: Огромное количество биологически родственных детей значительно увеличивает риск будущих инцестуальных отношений, вынуждая детей раскрывать свое биологическое происхождение всем будущим романтическим партнерам.
  • Генетические заболевания: Два из доноров являются носителями редкого наследственного генетического заболевания, поражающего печень, которое может быть передано их многочисленному потомству.
  • Психологические страдания: Обнаружение обширной, непризнанной группы сводных братьев и сестер вызывает огромное потрясение для вовлеченных семей.

В ответ на кризис министр здравоохранения Кристиан Дюбе назвал этот феномен «вызывающим беспокойство» и пообещал разработать план действий для обеспечения более безопасного доступа к донорству. Правительство Квебека начало официальное расследование неформального донорства спермы, а Министерство здравоохранения в настоящее время реализует дополнительные меры:

  • Информирование и повышение осведомленности: Министерство активизирует усилия по информированию потенциальных реципиентов о безопасных вариантах донорства, включая распространение видеороликов и проведение специализированного информационного семинара, который стал доступен прошлой зимой.
  • Публичное предупреждение: Коллегия врачей Квебека также выпустила собственное публичное предупреждение в декабре 2023 года, подчеркнув серьезные риски, связанные с покупкой спермы из нерегулируемых источников, в частности, указав на инфекционные и генетические риски, а также на возможность неэффективного зачатия.

Эти новые правила и информационные кампании знаменуют собой официальную попытку правительства лучше регулировать «кустарное» донорство спермы и защитить здоровье и благополучие семей, прибегающих к вспомогательным репродуктивным технологиям.

 

