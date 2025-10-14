550 человек могут быть заражены после некачественной стерилизации стоматологических инструментов

CISSS de Laval обнаружил проблему в ходе регулярной проверки (аудита). Предупреждение касается пациентов, проходивших стоматологические процедуры в:
- Центре реадаптации для молодежи с трудностями адаптации (CRJDA).
- Интегрированном онкологическом центре Лаваля (CICL).
CISSS немедленно уведомил Национальный институт общественного здравоохранения Квебека (INSPQ), который, в свою очередь, рекомендовал всем потенциально пострадавшим пройти скрининг на следующие инфекции:
- Гепатит B
- Гепатит C
- Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
Хотя ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, CISSS de Laval подчеркивает, что «риск передачи [инфекций] считается минимальным», согласно анализу INSPQ.
В качестве немедленных ответных мер:
- Уведомление: Пациентам, которых коснулась проблема, были немедленно разосланы письма.
- Приостановка работы: Стоматологическая деятельность в затронутых центрах приостановлена.
- Поддержка: При необходимости будут предоставлены дополнительные обследования и медицинское наблюдение. Для молодежи из CRJDA скрининг проводится знакомой медсестрой для создания атмосферы доверия и облегчения процесса.
- Контроль: CISSS также уведомил Квебекскую коллегию стоматологов, которая отвечает за защиту населения и регулирование практики своих членов.
Инцидент подчеркивает критическую важность строжайшего соблюдения протоколов стерилизации во всех медицинских учреждениях.
