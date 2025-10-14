550 человек могут быть заражены после некачественной стерилизации стоматологических инструментов

Интегрированный центр здравоохранения и социальных услуг Лаваля (CISSS de Laval) выпустил срочное предупреждение для 550 человек. Пациенты двух центров могут быть потенциально инфицированы инфекциями, передающимися через кровь, из-за ненадлежащей стерилизации стоматологического оборудования.

CISSS de Laval обнаружил проблему в ходе регулярной проверки (аудита). Предупреждение касается пациентов, проходивших стоматологические процедуры в:

Центре реадаптации для молодежи с трудностями адаптации (CRJDA ).

Интегрированном онкологическом центре Лаваля (CICL).

CISSS немедленно уведомил Национальный институт общественного здравоохранения Квебека (INSPQ), который, в свою очередь, рекомендовал всем потенциально пострадавшим пройти скрининг на следующие инфекции:

Гепатит B

Гепатит C

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Хотя ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, CISSS de Laval подчеркивает, что «риск передачи [инфекций] считается минимальным», согласно анализу INSPQ.

В качестве немедленных ответных мер:

Уведомление: Пациентам, которых коснулась проблема, были немедленно разосланы письма.

Пациентам, которых коснулась проблема, были немедленно разосланы письма. Приостановка работы: Стоматологическая деятельность в затронутых центрах приостановлена .

Стоматологическая деятельность в затронутых центрах . Поддержка: При необходимости будут предоставлены дополнительные обследования и медицинское наблюдение. Для молодежи из CRJDA скрининг проводится знакомой медсестрой для создания атмосферы доверия и облегчения процесса.

При необходимости будут предоставлены дополнительные обследования и медицинское наблюдение. Для молодежи из CRJDA скрининг проводится для создания атмосферы доверия и облегчения процесса. Контроль: CISSS также уведомил Квебекскую коллегию стоматологов, которая отвечает за защиту населения и регулирование практики своих членов.

Инцидент подчеркивает критическую важность строжайшего соблюдения протоколов стерилизации во всех медицинских учреждениях.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG