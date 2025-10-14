Подписаться на рассылку
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

550 человек могут быть заражены после некачественной стерилизации стоматологических инструментов

Виктория Христова Окт 14, 2025 Выбор редакции, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 59 Просмотров

Интегрированный центр здравоохранения и социальных услуг Лаваля (CISSS de Laval) выпустил срочное предупреждение для 550 человек. Пациенты двух центров могут быть потенциально инфицированы инфекциями, передающимися через кровь, из-за ненадлежащей стерилизации стоматологического оборудования.

 

CISSS de Laval обнаружил проблему в ходе регулярной проверки (аудита). Предупреждение касается пациентов, проходивших стоматологические процедуры в:

  • Центре реадаптации для молодежи с трудностями адаптации (CRJDA).
  • Интегрированном онкологическом центре Лаваля (CICL).

CISSS немедленно уведомил Национальный институт общественного здравоохранения Квебека (INSPQ), который, в свою очередь, рекомендовал всем потенциально пострадавшим пройти скрининг на следующие инфекции:

  • Гепатит B
  • Гепатит C
  • Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Хотя ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, CISSS de Laval подчеркивает, что «риск передачи [инфекций] считается минимальным», согласно анализу INSPQ.

В качестве немедленных ответных мер:

  • Уведомление: Пациентам, которых коснулась проблема, были немедленно разосланы письма.
  • Приостановка работы: Стоматологическая деятельность в затронутых центрах приостановлена.
  • Поддержка: При необходимости будут предоставлены дополнительные обследования и медицинское наблюдение. Для молодежи из CRJDA скрининг проводится знакомой медсестрой для создания атмосферы доверия и облегчения процесса.
  • Контроль: CISSS также уведомил Квебекскую коллегию стоматологов, которая отвечает за защиту населения и регулирование практики своих членов.

Инцидент подчеркивает критическую важность строжайшего соблюдения протоколов стерилизации во всех медицинских учреждениях.

 

