Квебекские семьи, пережившие потерю беременности, нуждаются в большей государственной поддержке

По словам депутата Национального собрания Квебека от Либеральной партии (PLQ) Дезире Макгроу, квебекские семьи, переживающие потерю беременности на поздних сроках, нуждаются в более существенной поддержке со стороны правительства, включая эмоциональную и финансовую помощь.

В среду представительница округа Нотр-Дам-де-Грас заявила, что направила в Комитет по экономике и труду запрос о мандате на улучшение помощи скорбящим родителям.

Макгроу утверждает, что родители, перенесшие потерю до 19-й полной недели беременности, не имеют права на те же отпуска и пособия, которые предлагаются тем, у кого беременность прервалась после 20-й недели.

«Как законодатели, мы должны переоценить поддержку, предлагаемую этим семьям, столкнувшимся с неописуемой человеческой трагедией, — сказала она. — Я надеюсь, что Комиссия согласится изучить этот вопрос, чтобы найти решения».

Согласно Квебекскому плану страхования родителей (QPIP), в случае прерывания беременности после 19-й полной недели лицо, переживающее беременность или роды, может иметь право на пособие по беременности и родам или эксклюзивные пособия. Макгроу сетует, что до 19-й недели родитель, который не вынашивал ребенка, не имеет права ни на какую компенсацию по QPIP.

Последствия потери

Ситуация усугубляется тем, что если потеря происходит после 20 недель, второй родитель (отец или со-родитель) имеет право только на два дня оплачиваемого отпуска от работодателя (согласно Закону о трудовых нормах) и три дня неоплачиваемого отпуска.

Кроме того, если ребенок умирает после рождения, родители «теряют недели пособия по отпуску по уходу за ребенком, что создает значительное неравенство и оставляет многие семьи без адекватной финансовой и эмоциональной поддержки», отметила Макгроу.

Она указывает, что в Квебеке от потери беременности на поздних сроках ежегодно страдает около 23 000 семей.

«Хорошо задокументировано, что семьи, переживающие перинатальное горе, подвергаются глубоким психосоциальным последствиям, повышенной изоляции и влиянию на психическое здоровье, супружеские отношения и карьеру», — добавила она.

Мари-Клод Дюфур, исполнительный директор Квебекской сети перинатальных ресурсных центров, поясняет, что потеря беременности на любом сроке — это «глубоко травматичный опыт», который часто остается невидимым и затрагивает всех вовлеченных.

«Перинатальное горе — это потеря будущего мечты, заветных планов и надежды на родительство, — сказала она. — Настало время нашему обществу полностью признать эту реальность и предложить им реальный отпуск, чтобы они могли скорбеть и вместе восстановить свою жизнь».

Она добавила, что просьба о более полной поддержке неоднократно высказывалась скорбящими родителями.

