Закон 16 о кондоминиумах: 55 дней спустя. Пять срочных проверок для собственников

14 августа вступил в силу Закон 16 о кондоминиумах (совместном владении). Этот закон обязывает совладельцев иметь точное представление о состоянии конструкций своих зданий и обеспечивать адекватный резервный фонд (fonds de prévoyance).

Согласно данным компании Hoodi, которая занимается управлением кондоминиумами, еще в марте только 20% кондоминиумов провели исследование резервного фонда, и лишь 2-3% их клиентов имели достаточный фонд.

Спустя 55 дней после вступления закона в силу, статья предлагает 5 ключевых проверок, чтобы убедиться, что вы хорошо подготовлены.

1. Подготовительная работа: Выполнены ли пять рекомендаций до вступления закона в силу?

Первый шаг — это самоанализ. Была ли проведена работа, которую следовало выполнить заранее:

Опережение: Проведение необходимых исследований до установленного срока.

Проведение необходимых исследований до установленного срока.

Уведомление совладельцев о новых требованиях.

Откладывание денег в резервный фонд.

2. Инструменты: Как упростить процесс ведения журнала технического обслуживания (carnet d’entretien) и исследования резервного фонда?

Если вы пытаетесь соблюдать закон, но не можете разобраться в государственных требованиях, не можете составить реалистичный график или оценить стоимость будущих ремонтных работ, знайте: существуют надежные инструменты и специалисты, готовые помочь.

3. Скрытые элементы: Знаете ли вы о пяти менее очевидных аспектах Закона 16?

В законодательстве есть нюансы, которые могут изменить правила игры для вашего кондоминиума:

Изменение в статье 6: Знаете ли вы, какие именно изменения были внесены?

Знаете ли вы, какие именно изменения были внесены? Отсрочка для малых кондоминиумов: Известно ли вам, что у небольших кондоминиумов есть больше времени для пересмотра своего журнала технического обслуживания? Эти «темные» элементы могут оказать существенное влияние на управление.

4. Финансовые трудности: Каковы ваши варианты, если у вас нет средств на дополнительный взнос?

Если ваш кондоминиум старый (построен 30 лет назад), небольшой (6–8 квартир) и построен из некачественных материалов, а вы не планировали такого резкого увеличения своего взноса, необходимо знать свои варианты действий.

5. Покупка жилья: Что делать, если в приобретаемом кондоминиуме дефицит резервного фонда?

Закон обязывает синдикат совладельцев предоставлять будущим покупателям справку о состоянии финансов и здания. Эта справка дает беспрецедентную возможность для переговоров о цене и условиях сделки, если обнаруживается недостаток средств в фонде. Насколько вы готовы к таким переговорам?

Мнение эксперта: Готовьте вёсла или «коктейли Молотова»

Приводится мнение приглашенного эксперта Габриэля Марку, которое резюмирует суть проблемы: «Готовьте свои вёсла, свои персонализированные… или «коктейли Молотова» (Préparez vos rames, vos cocktails personnalisés… ou Molotov).

Это ироничное замечание означает, что совладельцы должны либо приложить максимальные усилия («вёсла»), либо принять свою участь («персонализированные коктейли»), либо готовиться к серьезным конфликтам и судебным разбирательствам («коктейли Молотова») из-за несоблюдения закона и финансовой неготовности.

