В Квебеке сокращают около 100 рабочих мест в автомобильном агентстве

В рамках программы сокращения государственных расходов правительство Франсуа Лего объявило о новом этапе экономии: автомобильное агентство Квебека (Société de l’assurance automobile du Québec — SAAQ) ликвидирует около 100 рабочих мест.

Представитель агентства Симон-Пьер Пулен подтвердил эти сведения в комментарии для CTV News, добавив, что сокращения коснутся всех подразделений организации.

По данным Radio-Canada, которое первым сообщило о решении во вторник, корпорация намерена сократить персонал тремя способами:

не продлевать временные трудовые контракты,

досрочно прекратить действие некоторых временных позиций до 21 ноября ,

а также не заменять сотрудников, покидающих работу, в рамках политики естественной убыли кадров.

Пулен подчеркнул, что «для работников, чьи временные контракты закончились, все положения коллективных соглашений были соблюдены».

Сокращения в SAAQ проходят на фоне растущего внимания общественности к её деятельности. В последние месяцы агентство оказалось в центре Комиссии Галлана — публичного расследования, начатого после отчёта генерального аудитора. Согласно этому отчёту, разработка цифровой платформы SAAQclic обошлась налогоплательщикам на 500 миллионов долларов дороже, чем планировалось изначально.

Эти кадровые меры отражают общее ужесточение бюджетной политики в Квебеке. Ещё в ноябре прошлого года Совет казначейства провинции объявил о заморозке найма во всех государственных структурах, стремясь сбалансировать финансы после весеннего прогноза рекордного дефицита в 11 миллиардов долларов на 2025–2026 годы.

