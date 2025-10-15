Ветеринарный седатив обнаруживают во всё большем количестве нелегальных наркотиков в Квебеке

Медетомидин также находят в других веществах с седативным действием или в синтетических бензодиазепинах. Согласно недавнему отчету Квебекского института общественного здравоохранения (INSPQ), медетомидин часто обнаруживается в образцах наркотиков, изъятых и проанализированных как в Канаде, так и в США.
В Канаде вещество было впервые обнаружено в образце порошка в Онтарио в 2022 году, но стало более распространенным в стране в 2024 году.
По данным Службы анализа наркотиков Министерства здравоохранения Канады, в период с января по сентябрь 2024 года медетомидин содержался в 925 проанализированных образцах. Большая часть этих наркотиков (85% всех случаев обнаружения в Канаде) была изъята в Онтарио.
В Квебеке медетомидин был впервые обнаружен в апреле 2023 года. С тех пор его находили около 20 раз, что составляет менее двух процентов от общего числа обнаружений этого вещества в Канаде.
Основной риск, связанный с употреблением медетомидина, заключается в его мощном седативном эффекте, особенно при приеме с другими веществами, угнетающими центральную нервную систему.
«Эта ситуация вызывает особую озабоченность, учитывая, что люди могут употребить это вещество, не зная о нём», — отмечает INSPQ.
Среди других побочных эффектов медетомидина:
- Сильная седация и головокружение.
- Замедление сердечного ритма (брадикардия).
- Гипотермия (понижение температуры тела).
- Гипотония (низкое кровяное давление).
- Замедление дыхания и угнетение дыхания.
Медетомидин становится еще более опасным при сочетании с другими седативными веществами, поскольку это многократно усиливает эффекты сонливости, замедления сердечного ритма и дыхания.
