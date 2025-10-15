Водители автобусов и машинисты метро готовятся к возможной забастовке

В Монреале нарастает напряжение между администрацией транспортного агентства Société de transport de Montréal (STM) и его крупнейшей группой работников — водителями автобусов и машинистами метро. После протестов технического персонала профсоюз CUPE, входящий в FTQ, сообщил, что рассматривает возможность объявления забастовки.

На улицах города уже появились билборды с надписью: «Автобусы и метро скоро на забастовке. Спасибо, STM.» Эта кампания стала заметным сигналом растущего недовольства, хотя сам профсоюз подчеркнул, что официальное уведомление о забастовке пока не подавалось, а переговоры со стороной STM продолжаются.

В последний раз CUPE, известный своей умеренной позицией, прибегал к стачке почти сорок лет назад. Возможная акция протеста, если решение всё же будет принято, должна будет проходить в соответствии с требованиями о жизненно необходимых услугах. Профсоюз обязан представить список транспортных маршрутов и функций, которые продолжат работу даже в период забастовки, после чего Административный трудовой трибунал рассмотрит, достаточно ли этот план защищает здоровье и безопасность пассажиров.

Профсоюз CUPE объединяет около 4 500 работников — водителей автобусов и машинистов метро. Это крупнейшая переговорная группа в STM. Ежедневно транспортное агентство перевозит около 1,1 миллиона пассажиров, и даже частичная остановка его работы способна парализовать город.

Ранее в этом году технические службы STM, представленные профсоюзом, входящим в CSN, уже провели две забастовки — с 9 по 17 июня и с 22 сентября по 5 октября. Их конфликт с администрацией побудил министра труда Квебека Жана Буле 3 октября назначить четырёх посредников для содействия переговорам, а также призвать обе стороны завершить информационную войну в СМИ и вернуться к конструктивному диалогу.

Таким образом, возможная забастовка транспортников служит новым напоминанием о том, насколько сложным остаётся социальный климат в системе общественного транспорта Монреаля и как остро здесь ощущается необходимость компромисса.

