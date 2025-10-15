Искусственный интеллект приходит в поликлиники: ИИ сэкономит квебекским врачам до двух часов в день

Все больше медицинских работников в Квебеке начинают использовать искусственный интеллект (ИИ) для автоматического ведения медицинских записей во время приема пациентов. Министерство здравоохранения Квебека активно готовится к повсеместному внедрению этой технологии.

Santé Québec (Здравоохранение Квебека) подтвердила, что ведется работа по оценке доступных решений для ведения клинических и неклинических заметок. Однако, для использования в системе здравоохранения будут допущены только те ИИ-приложения, которые получили официальную сертификацию от Santé Québec и соответствуют строгим критериям защиты данных пациентов.

Квебекские стартапы — лидеры рынка

Среди квебекских компаний, привлекающих все больше врачей к своим разработкам, выделяются Plume IA и CoeurWay.

Компания Plume IA, основанная всего год назад врачом скорой помощи доктором Джеймсом Ту и доктором Жасмином Ландри, уже завоевала популярность. По словам доктора Ту, их приложением пользуется около 10% квебекских врачей — порядка 2000 человек.

Plume IA стремится расширить свое присутствие за пределы Групп семейной медицины (GMF). В настоящее время приложение тестируется логопедами, социальными работниками, врачами и медсестрами для получения лицензий на целые отделения и больницы.

Влияние приложения на нагрузку и моральное состояние медиков оказалось впечатляющим.

Доктор Ту сообщил, что отзывы «действительно обнадеживают». Врачи звонят и пишут, говоря:

«Мы изменили вашу практику, вы стали гораздо меньше уставать, у вас больше времени для семьи».

Появились даже истории о семейных врачах, которые отложили выход на пенсию, поскольку снижение рабочей нагрузки вернуло им удовольствие от работы.

Сам доктор Ту, работая в скорой помощи, считает, что может принимать на четыре-шесть пациентов больше за восьмичасовую смену. В целом, медицинские работники могут экономить от одного до двух часов на записях ежедневно.

Приложение Plume IA имеет два режима, оба требуют согласия пациента на запись:

Прямая запись: Приложение записывает разговор во время консультации и преобразует его в структурированную медицинскую заметку. Пост-консультационное диктование: Врач проводит консультацию, а затем записывает себя, разговаривая с приложением, чтобы создать ту же структурированную запись.

Доктор Ту подчеркивает, что ИИ не ограничивается дословной транскрипцией, а интерпретирует разговор и способен «вывести немного больше о контексте». Это позволяет создавать надежную запись, даже если пациент говорит с сильным акцентом или использует фразы на другом языке.

Тем не менее, врачи обязаны перепроверять и корректировать заметки (добавляя визуальную или неявную информацию), что занимает всего несколько секунд перед финальным внесением в файл.

Пока Plume IA сосредоточена на транскрипции, но ее соучредитель уверен, что в будущем технология поможет повысить точность и скорость постановки диагнозов.

«Потенциал почти безграничен, и я думаю, это произойдет», — сказал он.

Однако доктор Ту признает, что необходимо решить важные вопросы: этические проблемы, вопросы ответственности и разнообразие источников данных. Переход к использованию ИИ в медицине — это не только технологический, но и этический вызов для всей системы здравоохранения Квебека.

