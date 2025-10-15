Национальный авиаперевозчик Air Serbia﻿ объявил о запуске прямых рейсов между Белградом и Торонто

Национальный авиаперевозчик Air Serbia объявил о запуске прямых рейсов между Белградом и Торонто (аэропорт Toronto Pearson, YYZ) с 23 мая 2026 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам — на современных самолётах Airbus A330-200.

Этот маршрут станет важным этапом развития Air Serbia, а также имеет особое значение для пассажиров, туристов и экономики обеих стран. Продажа билетов стартует 16 октября 2025 года, приобрести билеты можно будет на официальном сайте, через контакт-центр и во всех кассах авиакомпании.

«После запуска прямых рейсов в Нью-Йорк и Чикаго, Торонто станет третьим направлением авиакомпании в Северной Америке. Последний рейс в Торонто авиакомпания JAT выполняла ещё в мае 1992 года. Многие годы сербская диаспора в Канаде настаивала на возобновлении прямого авиасообщения с Торонто», — отметил генеральный директор Air Serbia Йиржи Марек.

Открытие прямых рейсов укрепит позиции Белграда как важного транзитного хаба, соединяющего Северную Америку и Европу. Пассажиры из Торонто получат удобные стыковки с многочисленными направлениями в Европе и на Балканах.

Это долгожданное событие не только объединит родственные связи, но и расширит возможности для бизнеса и туризма между Сербией и Канадой.

