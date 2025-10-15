Средняя арендная плата в Канаде впервые снизилась за два года

Канадские арендаторы могут вздохнуть с облегчением: на рынке аренды наблюдается редкое затишье. Согласно последнему ежемесячному отчету Rentals.ca и Urbanation, средняя запрашиваемая арендная плата впервые снизилась за двухлетний период с января 2022 года.

Данные за сентябрь указывают на среднее снижение запрашиваемой арендной платы в Канаде на 1,2% по сравнению с двумя годами ранее.

Снижение арендной платы в новостройках и кондоминиумах

В отчете подробно указано, что арендная плата снизилась в двух основных типах арендного жилья:

Новые многоквартирные дома (построенные для сдачи в аренду): Снижение на 2,1% по сравнению с прошлым годом, в среднем до 2093 долларов .

Снижение на по сравнению с прошлым годом, в среднем до . Апартаменты в кондоминиумах: Более заметное снижение на 3%, в среднем до 2226 долларов.

Шон Хильдебранд, президент Urbanation, отмечает, что финансовая доступность жилья сейчас находится на лучшем уровне за последние два года для арендаторов во многих регионах. На самых дорогих рынках, таких как Ванкувер и Торонто, арендная плата находится на самом низком уровне почти за четыре года.

Предложение временно превышает спрос

Г-н Хильдебранд объясняет эту коррекцию временным дисбалансом:

«Это объясняется тем, что предложение нового арендного жилья превышает спрос. Ожидается, что эта ситуация продлится недолго, поскольку предложение на вторичном рынке, например, кондоминиумы, сокращается, а факторы, стимулирующие спрос, такие как рост населения и занятость, стабилизируются».

Общее снижение, кроме Манитобы

В большинстве провинций в сентябре было зафиксировано заметное снижение арендной платы:

Провинция Годовое снижение Средняя запрашиваемая арендная плата (сентябрь) Британская Колумбия -5,5 % 2 430 $ Альберта -5,5 % 1 734 $ Онтарио -2,7 % 2 316 $ Новая Шотландия -2,2 % 2 293 $ Квебек -0,5 % 1 957 $ Саскачеван -0,3 % 1 374 $ Манитоба +2,6 % 1 680 $

Манитоба — единственная провинция, где средняя арендная плата в прошлом месяце выросла на 2,6% по сравнению с сентябрем 2024 года.

Крупные города тоже снижают цены

Во всех шести крупнейших городах Канады зафиксировано снижение арендной платы за квартиры:

Ванкувер показал самое сильное падение на 8,2% (2 776 $).

показал самое сильное падение на (2 776 $). Калгари — снижение на 7,4% (1 897 $).

— снижение на (1 897 $). Торонто снизился на 2,9% (2 592 $).

снизился на (2 592 $). Эдмонтон — падение на 2,3% (1 573 $).

— падение на (1 573 $). Оттава снизилась на 1,3% (2 190 $).

снизилась на (2 190 $). Монреаль зафиксировал небольшое снижение на 0,5% (1 981 $).

