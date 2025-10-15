Квебек объявляет о новой стратегии профилактики для борьбы с неравенством и болезнями

Министерство здравоохранения Квебека заявило о намерении сократить смертность, связанную с экономическим неравенством, на 10% к 2035 году, а также на столько же снизить «бремя предотвратимых заболеваний».

Министр здравоохранения Кристиан Дюбе объявил об этом в четверг утром, представляя новую стратегию профилактики. Цель стратегии — уменьшить нагрузку на сектор здравоохранения, действуя «упреждающе», то есть уделяя больше внимания здоровью населения на ранних этапах.

«Мы должны действовать у источника. От этого зависит устойчивость нашей системы здравоохранения», — заявил он.

Дюбе назвал это «Министерством 2.0», подчеркнув «реальный переход» от лечения болезней к сосредоточению внимания на их профилактике.

На презентации присутствовал ряд министров, включая министра социальных служб Лайонела Кармана, министра по делам пожилых людей Соню Беланже и министра спорта Изабель Шарест. Каждый из них объяснил, как их ведомства планируют внести свой вклад в реализацию новой стратегии. Также присутствовал Национальный директор по общественному здравоохранению доктор Люк Буало.

Дюбе, который анонсировал этот проект еще в ноябре прошлого года, объяснил, что роль его министерства меняется после запуска агентства «Santé Québec» (Здравоохранение Квебека), что позволяет «уделить больше внимания профилактике».

Весной правительство призвало организации, экспертов и жителей принять участие в определении профилактических мер для улучшения здоровья и благополучия населения. Чиновники утверждают, что новая стратегия «укрепит профилактические меры за счет мобилизации всех затронутых секторов, а также населения».

Основная задача состоит в том, чтобы сосредоточиться на профилактике и в конечном итоге сократить нагрузку на сектор здравоохранения и социальных услуг.

