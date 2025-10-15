Rogers привезла в Монреаль интерактивный конкурс «Dial the Dugout» для поддержки «Торонто Блю Джейс»

Компания Rogers сегодня запустила в Монреале интерактивную акцию «Dial the Dugout» («Позвони в дуглаут»), чтобы мобилизовать болельщиков «Торонто Блю Джейс» по всей Канаде.

В течение дня на Центральном вокзале Монреаля установлен специальный телефон, с помощью которого фанаты могут оставить голосовое сообщение поддержки для своей команды.

Каждый, кто воспользуется телефоном с 9:00 до 18:00, автоматически становится участником розыгрыша главного приза — поездки на двоих на следующий домашний матч «Блю Джейс» на стадионе «Роджерс Центр» в Торонто. Победителю организаторы оплатят перелёт и проживание.

Для болельщиков по всей Канаде, включая Квебек, также доступны альтернативные способы участия. Можно позвонить или отправить сообщение:

Бывшему кэтчеру команды Расселу Мартину на номер 514-807-JAYS, чтобы оставить сообщение на французском.

Менеджеру «Блю Джейс» Джону Шнайдеру на номер 416-987-JAYS, чтобы оставить сообщение на английском.

Кроме того, шанс выиграть одну из 50 пар билетов на домашние игры команды в финальной серии Американской лиги (ALCS) получат те, кто разместит сообщение поддержки в социальных сетях с хэштегом #DialTheDugout.

Акция проходит на фоне данных недавнего опроса, заказанного Rogers, согласно которому три из четырех жителей Квебека считают «Блю Джейс» общенациональной канадской командой.

«Dial the Dugout» является частью масштабной кампании Rogers по раздаче билетов на игры плей-офф. Компания также предоставляет 500 бесплатных билетов болельщикам на каждый домашний матч «Блю Джейс» в рамках плей-офф MLB.

Клиенты Rogers могут принять участие в отдельном розыгрыше билетов через программу лояльности «Rogers Beyond the Seat» на сайте rogers.com/bluejays, где разыгрываются пары билетов с полным пакетом услуг.

Все билеты, разыгрываемые в акциях, являются непередаваемыми.



