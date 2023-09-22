Статистики выяснили, как стоимость жилья влияет на демографию в Канаде

Средние цены на жилье в Канаде не позволяют надеяться, что дом можно будет купить на зарплату, поэтому молодежь чаще отказывается иметь детей, 20 сентября передает CTV News со ссылкой на результаты исследования StatCan.
В августе средняя цена жилья по стране составила $650 140. Рост за год составил 2,1%. Особенно большой прирост наблюдался с июня по июль 2023 года.
Параллельно выросла и стоимость аренды жилья: до $2117, что является самым высоким показателем за последние 30 лет. Всё чаще жилье стала снимать молодежь, при этом она тратит на это большую часть дохода. Если другие группы в среднем тратили 16% дохода на жилье, то молодежь — 23%. В Торонто доходит до 31%.
«Учитывая, что средний доход канадцев в возрасте от 15 до 29 лет составил $25 тыс в 2021 году по сравнению с $41 200 долларами для всех канадцев (в возрасте 16 лет и старше), молодежь, как правило, имела меньший доход, который можно было бы потратить на жилье», — говорится в статистическом отчете.
Отмечается, что такие высокие цены по сравнению с зарплатами вынуждают молодых канадцев откладывать рождение детей или отказываться от них совсем.
Напомним, есть и другие факторы, из-за которых молодежь отказывается от детей. В их числе ухудшение психического здоровья.