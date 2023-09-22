Статистики выяснили, как стоимость жилья влияет на демографию в Канаде

Средние цены на жилье в Канаде не позволяют надеяться, что дом можно будет купить на зарплату, поэтому молодежь чаще отказывается иметь детей, 20 сентября передает CTV News со ссылкой на результаты исследования StatCan.

Средние цены на жилье в Канаде не позволяют надеяться, что дом можно будет купить на зарплату, поэтому молодежь чаще отказывается иметь детей, 20 сентября передает CTV News со ссылкой на результаты исследования StatCan.

В августе средняя цена жилья по стране составила $650 140. Рост за год составил 2,1%. Особенно большой прирост наблюдался с июня по июль 2023 года.

Параллельно выросла и стоимость аренды жилья: до $2117, что является самым высоким показателем за последние 30 лет. Всё чаще жилье стала снимать молодежь, при этом она тратит на это большую часть дохода. Если другие группы в среднем тратили 16% дохода на жилье, то молодежь — 23%. В Торонто доходит до 31%.

«Учитывая, что средний доход канадцев в возрасте от 15 до 29 лет составил $25 тыс в 2021 году по сравнению с $41 200 долларами для всех канадцев (в возрасте 16 лет и старше), молодежь, как правило, имела меньший доход, который можно было бы потратить на жилье», — говорится в статистическом отчете.

Отмечается, что такие высокие цены по сравнению с зарплатами вынуждают молодых канадцев откладывать рождение детей или отказываться от них совсем.

Напомним, есть и другие факторы, из-за которых молодежь отказывается от детей. В их числе ухудшение психического здоровья.