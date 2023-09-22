“Рецепты семейного счастья” и меню вашего телевизионного вечера!

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Алена – неунывающий и жизнерадостный человек, привыкший всем помогать. Она работает в крупной компании, а по вечерам занимается танцами в студии. Вот только с личной жизнью ей не везет. Алена не испытывает недостатка в мужском внимании, но никого из своих поклонников она не видит в роли мужа и отца будущего ребенка. После очередной неудачи Алена решает вернуться в родной город. Она дает объявление в газету “Если Вам плохо, если Вам не с кем поговорить, звоните”. И с этого момента оказывается в водовороте чужих историй… Это сюжет новинки интерактивного ТВ eTVnet – фильма “Рецепты семейного счастья”. Подписывайтесь на этот замечательный сервис и смотрите эту романтическую комедию, а также вот эти новинки недели!

Огонь

После гибели подчиненного бывалый инструктор бригады пожарных Алексей Соколов хотел было уволиться, но лето в России – жаркая пора. Взяв в команду шестым нахального новичка, парня своей дочери, Соколов отправляется на очередное задание в Карелию. И это задание будет гораздо сложнее, чем он мог себе представить.

Беспринципные в деревне

Генералу Хадякову стукнуло 60 лет, и он решает отпраздновать юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне – с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идет не по плану. Жители Патриков умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.

Ну-ка, все вместе!

Популярное вокальное гранд-шоу “Ну-ка, все вместе!” продолжает радовать телезрителей и заставляет их проживать невероятные эмоции. В то же время – это шоу – огромный подарок и молодым талантам: о них узнает вся страна! В долгожданном сезоне самым ярким и одаренным 64 вокалистам вновь предстоит пройти сложный путь – проявить себя на большой сцене, выйти в финал, а лучшему из них – одержать победу. Создатели подготовили множество сюрпризов для зрителей, что сделает шоу еще более непредсказуемым.

Комитет спасения

Писательница Аглая Ермолаева случайно сбивает на дороге своего учителя по литературе Александра Сергеевича Смирнова, в которого была безумно влюблена в школе. Учитель чудом не пострадал, но выясняется, что он стал жертвой мошенников, потерял квартиру, и теперь ему негде жить. Его сын Митя вскоре тоже остается без жилья – жена выгоняет его из дома и меняет замки. Аглая решает приютить обоих мужчин у себя в квартире и организует так называемый “комитет спасения”, состоящий из бывших учеников Смирнова. Она собирается вывести мошенников на чистую воду и восстановить справедливость, но недооценивает нависшую над ней опасность.

Райцентр

Райцентр – это не центр рая, а маленький населенный пункт, затерянный в оренбургских степях. Автовокзал, куда прибывают рейсовые автобусы со всего района – место встреч и расставаний. Сюда и приезжает Радик, чтобы встретить свою старшую сестру Риту, которая должна взять опеку над ним и его братьями и сестрами. В руки мальчика попадает крупная сумма денег, которую он хочет присвоить. Но деньги – это всегда искушение. А искушение – это то, с чего начался основной сюжет человечества.

Изморозь

Мужчины обходят вниманием робкую и тихую Олю. Мама, подруги, работа – вот и вся ее личная жизнь. Но однажды рядом с ней оказываются сразу двое мужчин. Иннокентий – обаятельный красавец. Он галантно ухаживает и помогает достать редкое лекарство для матери. А случайный знакомый Андрей – простой охранник в банке и отец-одиночка. Он спасает Ольгу от хулиганов в парке. Ольга влюбляется в Иннокентия, но в трудную минуту и Андрей оказывается рядом. Она не подозревает, что у ее кавалеров есть общее прошлое.

Помимо этих новинок, на eTVnet можно в любое время посмотреть тысячи художественных и документальных фильмов, сериалы, телешоу, документалистику, концерты, юмор, спортивные трансляции, а также фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START. Любите прямой эфир? На eTVnet – более 200 каналов в прямом эфире и в записи. Есть вопросы? Звоните: +1 (855) 251 65 45.