Стресс и малое вознаграждение на работе увеличили риск инфаркта у мужчин вдвое

Канадские ученые из Исследовательского центра Университета Лаваля в Квебеке пришли к выводу, что длительный стресс на работе увеличивает риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин вдвое

Канадские ученые из Исследовательского центра Университета Лаваля в Квебеке пришли к выводу, что длительный стресс на работе увеличивает риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин вдвое. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

В ходе работы авторы изучили почти 6500 работников, средний возраст которых составлял около 45 лет. Испытуемые были без сердечных заболеваний в анамнезе, а наблюдали за ними с 2000 по 2018 год. В опрос были включены сотрудники, занимающие руководящие и технические должности, а также офисные работники. Команда измерила напряженность на работе и дисбаланс между затраченными усилиями и вознаграждением на основе данных анкет, а затем сопоставила с данными о заболеваниях сердца.

Оказалось, что эти два фактора могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, у мужчин, у которых фиксировалось либо напряжение на работе, либо дисбаланс между трудом и вознаграждением, вероятность сердечных заболеваний увеличилась на 49 процентов по сравнению с мужчинами, которые не подвергались стрессу на работе. У участников, сообщавших сразу о двух факторах, вероятность болезни сердца была выше в два раза. Примечательно, что влияние стресса на работе для женщин не было статистически значимым.

Под напряженной работой без вознаграждения подразумевалась деятельность, которая включала в себя высокие требования, большую рабочую нагрузку, сжатые сроки и обязанности, но не отмечалась соизмеримой благодарностью (например, похвалой или повышением зарплаты).