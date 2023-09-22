Канадские пчеловоды разочарованы ужесточением требований Японии к мёду

Поставщики мёда в Японию должны доказать, что их продукт содержит гербицида квинклорака менее 10 частей на миллиард. По мнению канадских пчеловодов, требования чрезмерны.

Поставщики мёда в Японию должны доказать, что их продукт содержит гербицида квинклорака менее 10 частей на миллиард. По мнению канадских пчеловодов, требования чрезмерны.

«У очень многих пчеловодов образцы (в прошлом году) были чуть выше 10. Большинство проб были в диапазоне 15–20. Но уже цифра 11 означает превышение максимального предела остатков поэтому вы не можете отправить мед», — сказал пчеловод Саймон Лалонд.

Некоторое количество канадского мёда все еще поставляется в Японию, но объемы значительно упали за последний год из-за проблем с квинклораком. «Япония была нашим крупнейшим экспортным рынком. И это премиальный рынок. … В Японии мы получаем цену выше, чем где-либо еще», — сказал исполнительный директор Канадского совета по мёду Род Скарлетт.

В 2021 году Канада экспортировала меда в Японию на $25 млн. В Америку поставлено на $18 млн.

Страна устанавливает максимальный предел остатков пестицидов для каждого вида продуктов питания. Предел основан на научных данных и потенциальных рисках для здоровья потребителей. Если продукт не исследован, то применяется норма по умолчанию. В Японии для квинклорака это 10 частей на миллиард. В Канаде 100 частей на миллиард.

Гербицид квинклорак разработан BASF и продается под торговой маркой Facet L. «С 2019 года канадские производители смогут использовать гербицид Facet L для рапса», — сказал менеджер BASF Canada Сидни Марлоу, в августе 2018 года.

Вполне возможно, что на полях Западной Канады на рапс распыляется больше квинклорака, чем пять лет назад. Поскольку пчелы собирают мёд на полях рапса, они собирают и квинклорак.

«Около 95% канадского меда идет в США, Канаду и Японию», — сказал Лалонд. В последние несколько лет цены на мёд были высокими: от $2,50 до $3 за фунт.