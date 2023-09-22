Группы по защите прав арендаторов и людей с низкими доходами возвращаются к своим обязанностям

Группы по защите прав арендаторов и людей с низкими доходами возвращаются к своим обязанностям, чтобы убедить министра, ответственного за жилищное строительство, Франс-Элен Дюрансо сохранить возможность для арендатора передавать права аренды, в то время как в Квебеке начнется рассмотрение законопроекта о жилье.

Группы по защите прав арендаторов и людей с низкими доходами возвращаются к своим обязанностям, чтобы убедить министра, ответственного за жилищное строительство, Франс-Элен Дюрансо сохранить возможность для арендатора передавать права аренды, в то время как в Квебеке начнется рассмотрение законопроекта о жилье.



Эти группы утверждают, что передача прав аренды-одна из немногих оставшихся у арендаторов мер по поддержанию арендной платы на доступном уровне.

Если они упустят эту возможность, все больше людей не смогут найти подходящее жилье или доступное по цене, в результате чего будет усилена дискриминация в отношении определенных категорий арендаторов, заявил Седрик Дюссо, пресс-секретарь объединения жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов (RCLALQ) в среду во время пресс-конференции в Монреале.

По мнению этих групп, в нынешних условиях нехватки жилья существует дисбаланс в пользу владельцев. Поэтому министр должен поддерживать арендаторов, защищая их от выселений, от слишком высокого повышения арендной платы и продолжая позволять им передавать свою аренду другому лицу.

« Арендаторы в Квебеке в настоящее время переживают очень серьезный жилищный кризис. По состоянию на 1 сентября более 350 семей, нуждающихся в съемном жилье, по-прежнему оставались без жилья и их сопровождала служба помощи в поиске жилья в Квебеке», – сообщила Вероник Лафламм, пресс-секретарь Народного фронта действий по перепланировке городов (FRAPRU).

Чтобы помочь арендаторам, эти группы также претендуют на введение общедоступного и бесплатного реестра арендной платы и ограничение ежегодного повышения арендной платы на основе индексов, публикуемых административным жилищным судом.

Демонстрации в поддержку этого предложения запланированы на субботу в Квебеке, Монреале, Руан-Норанде, Шербруке и Римуски.

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