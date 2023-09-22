На озере в Канаде появилась кинетическая инсталляция художника Венсана Леруа

На Изумрудном озере в национальном парке Канады появился необычный арт-объект — кинетическая инсталляция, созданная художником Венсаном Леруа.

На Изумрудном озере в национальном парке Канады появился необычный арт-объект — кинетическая инсталляция, созданная художником Венсаном Леруа.

Венсан Леруа (Vincent Leroy) — современный французский художник, создающий кинетические скульптуры и инсталляции по всему миру — от ледников Исландии до калифорнийской пустыни. Недавно очередное его произведение появилось на Изумрудном озере в Канаде, в самом сердце национального природного парка Йохо. Безмолвную гладь озера украсила конструкция на штативе, состоящая из зеркальных колец с эффектом линзы, которые медленно движутся, отражая окружающий пейзаж и едва заметное колыхание воды.

Echo Lens Венсана Леруа ведет безмолвный диалог с водой и лесом, не нарушая спокойствия и тишины этих мест. Линзы отражают гипнотическое движение воды, а их прозрачность перекликается с зеркальной поверхностью озера. Сама природа становится не только источником вдохновения для художника, но главным героем этого выразительного арт-объекта.