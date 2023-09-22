О телекоммуникационной компании Bell Canada

Телекоммуникационная компания Bell Canada – один из крупнейших работодалетей в Квебеке

Одна из старейших компаний Квебека и Канады, один из крупнейших работодателей в Монреале и в Квебеке.

Нет человека, который ни разу не видел лого компании Bell Canada. Bell Canada — это крупнейшая телекоммуникационная компания в Канаде. Она была основана 29 апреля 1880 года, и, таким образом, она стала самой первой телефонной компанией в Канаде. Компания была основана в Монреале Александром Грэмом Беллом, изобретателем телефона, так что носит его имя по праву.

Сегодня Bell Canada, это не только и не столько телефоны, потому что она предоставляет широкий спектр услуг, включая мобильную и стационарную телефонную связь, интернет, телевидение, а также услуги для бизнеса посредством дочерних компаний: К Bell Canada такие дочерние предприятия, как Bell Mobility (оказание мобильных услуг), Bell Satellite TV (спутниковое телевидение) и Bell Media (одна из крупнейших медиакомпаний Канады). Так что, как видим, начав свою деятельность, как компания, предоставляющая услуги телефонной связи, Bell Canada расширила свои услуги и сегодня занимает важное место на рынке Интернета, цифрового телевидения и других областей современных телекоммуникационных услуг.

К тому же, Bell Canada активно инвестирует крупные средства в исследования и разработки в области телекоммуникаций и играет важную роль в развитии телекоммуникационной инфраструктуры Канады.

Сегодня же, несмотря на свою историческую роль и доминирующее положение на рынке, Bell Canada конкурирует с другими крупными канадскими телекоммуникационными компаниями, такими как Rogers Communications, Telus и другими. По заверениям руководства компании, она активно участвует в социальных проектах, направленных на улучшение климата в обществе.

Штаб-квартира компании Bell Canada расположена в Монреале, на острове Монашенек (Île des Soeurs). Всего в компании Bell Canada и дочерних предприятиях работает более 50 000 сотрудников, из них в Монреале, согласно данным городской мэрии, около 11 тысяч человек. Так что компания постоянно набирает работников.