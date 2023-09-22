Животный мир Квебека – черепахи, черепашки и прочие Тортиллы (не путать с мексиканскими блинчиками)

Очаровательные представители животного мира Квебека – черепахи. Но держать их дома нельзя! – это нарушение закона о защите природы.

Все, кто любит природу и кто прогуливается вдоль берега квебекских рек и озёр, наверняка, встречал черепах маленьких или больших, серых или оранжевых, задумчивых или весёлых.

Но знаете ли вы, что всего в Квебеке обитают семь видов черепах: обыкновенная хрящевая черепаха, пятнистая черепаха, болотная черепаха, блендингова черепаха, географическая черепаха, красноухая черепашка и древесная черепаха. Все эти виды считаются под угрозой исчезновения или относятся к особо охраняемым.

Поэтому в Квебеке запрещено держать черепах в качестве домашних животных или торговать ими. Многие об этом не знают (что касается продавцов, они, возможно, делают вид, что не знают об этом), и черепашки в семьях всё-так живут.

Размеры черепах самые разные — от минимальных (меньше ладони), до полуметра в диаметре (но такие большие в Квебеке встречаются крайне редко). Самая маленькая черепаха – это пятнистая черепаха, которая достигает длины от 8 до 12 см. Самая большая черепаха – это обыкновенная хрящевая черепаха, которая может быть длиной от 20 вот как раз до 50 см.

Черепахи в Квебеке питаются разнообразной пищей, в зависимости от вида и возраста. Некоторые виды, такие как обыкновенная хрящевая черепаха и пятнистая черепаха, являются всеядными и едят рыбу, лягушек, моллюсков, насекомых, растения и грибы. Другие виды, такие как болотная черепаха и блендингова черепаха, предпочитают растительную пищу и питаются водорослями, листьями, цветами и плодами. Географическая черепаха и красноухая черепашка также едят растения, но иногда дополняют свой рацион мелкими животными. А древесная черепаха – самый хищный вид в Квебеке. Она охотится на рыбу, лягушек, змей, мышей и других грызунов.

Естественные враги черепах в Квебеке – это хищные птицы, такие как орлы, ястребы и совы, а также млекопитающие, такие как еноты, лисы, бобры и скунсы. Они могут нападать на черепашек на суше или в воде, а также разрушать их гнезда и поедать яйца или молодых особей.

Ну, и конечно же, человек – человек также является угрозой для черепашек из-за действий по сокращению среды обитания черепах, загрязнения водоемов, из-за строительства новых дорог и, разумеется, из-за незаконной торговли черепахами.

Кстати, если продавец уверяет, что, якобы, продаваемая им черепаха была выращена в питомнике и продаётся на законных основаниях, он лжёт: В Квебеке черепах в питомниках не выращивают. Однако существуют специальные центры по спасению и реабилитации раненых или больных черепашек, которые могут отдать в человеческую семью раненое животное, которое в природных условиях не выживет. Но такие случаи крайне редки, и если вдруг (что весьма маловероятно) вам предложили такую черепаху, то у возможного питомца будут соответствующие документы от центра. Один из таких центров – это Centre de la biodiversité du Québec, который принимает пострадавших черепашек от населения и оказывает раненым ветеринарную помощь. Как правило, после выздоровления черепашек отпускают обратно в природу.

Черепашки проводят зиму в состоянии спячки на дне водоемов или под землей. Они выбирают место с достаточным количеством кислорода и защитой от хищников. Во время спячки они снижают свой метаболизм и дыхание до минимума и используют запасы жира для выживания. Спячка может длиться от трех до шести месяцев.

Численность черепашек в Квебеке неизвестна, но считается, что она снижается из-за антропогенного воздействия. В Монреале можно встретить черепашек в некоторых парках и островах, таких как парк Ангриньон, парк Жан-Драпо, остров Île des Soeurs, остров Нотр-Дам. Хотя во всех этихм местах не самые благоприятные условия из-за загрязнения и шума.