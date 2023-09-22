Американский штат Техас объявил особое положение в связи со “вторжением”

В ближайшие дни поток незаконных иммигрантов из Латинской Америки, хлынувший через границу США, доберётся и до Канады. Всем приготовиться!

Губернатор штата Техас Грег Абботт, выступая по радио, телевидению и в социальных сетях, официально заявил, что в штате объявляется “особое положение” в связи с вторжением (invasion) – этот термин используется в редчайших случаях и, как правило, означает, что территория подверглась вторжению незаконных вооруженных формирований или же вооружённых сил других стран. В данном же случае “вторжение” означает поток в тысячи и тысячи незаконных иммигрантов, которые в последние дни хлынули через границу США, всеми правдами и неправдами (скорее, “неправдами”) прорываясь на территорию Техаса.

Каждый день только через границу страны в Техасе переходят до десяти тысяч мигрантов из Гаити, Кубы, Никарагуа, Венесуэлы, Мексики и других стран Латинской Америки. До Мексики они добираются самыми разными путями – например, с Кубы десятки тысяч человек бегут на лодках, на плотах, на связках из автомобильных шин, но в последнее время и просто покупая билеты на самолёты и паромы (кубинское правительство махнуло рукой на массовое бегство из страны и выдает паспорта по первой просьбе). В Гаити же вообще, кажется, никакой власти нет, и бегут оттуда, спасаясь от разгула бандитизма, все, кто в состоянии ходить. То же касается Венесуэлы, а в остальных странах, откуда идёт массовый поток мигрантов, экономическая ситуация буквально ужасна. Люди переходят границы, постоянно подвергаясь налётам бандитов и вымогательству местных властей, мечтая добраться до США, “земли обетованной”.

В связи с создавшимся положением в Техасе возникла чрезвычайная ситуация, так как у государства нет возможности прокормить всех страждущих, предоставить им жильё, медицинскую и другую помощь.

Губернатор Техаса объявил, что Национальная гвардия штата, полиция штата и полиция городов мобилизованы и отправлены на охрану границ, но сил не хватает.

Губернатор заявил также, что на границе в срочном порядке возводятся стены, укрепления из колючей проволоки, выкапываются рвы, по верху которых тоже проходит колючая проволока. Одновременно любой незаконный иммигрант, переходящий границу и пойманный на этом этапе, будет тут же выдворяться из страны без рассмотрения дела – поймали, визы нет – отправляют тут же назад.

Особо укрепляется граница в районе Тамаулипас, откуда идёт колоссальный поток беженцев.

Губернатор Техаса (республиканец) одновременно обвинил правительство Байдена в том, что власти страны не выполнили конституционные обязательства, согласно которым правительство США обязано защищать каждый штат от вторжения иностранных сил, включая массовую незаконную иммиграцию и массовый поток наркотиков.

Только в прошлом году на территорию США проникли незаконно не менее двух миллионов беженцев, а в этом году это число значительно выше.

Заметим, что положение с незаконной иммиграцией напрямую отражается и на Канаде. Многие незаконные иммигранты не оседают в США, где к ним относятся, мягко говоря, не очень радостно, а пересекают страну и пробиваются в Канаду, в первую очередь, в Квебек, так как дорога проторена. Таким образом, в ближайшие дни стоит ожидать резкого увеличения потока беженцев и в наших краях, – как только толпы пересекут США и доберутся до Квебека и Канады вообще.