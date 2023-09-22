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Иммиграция В штате Техас объявлено особое положение
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Одна из колонн нелегалов © видео из Твиттера Билла Мелугина.

В штате Техас объявлено особое положение

Megan Jorgensen Сен 22, 2023 Иммиграция, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Новости иммиграции, Общество, Политика, Происшествия, Экономика Оставить комментарий 65 Просмотров

Американский штат Техас объявил особое положение в связи со “вторжением”

В ближайшие дни поток незаконных иммигрантов из Латинской Америки, хлынувший через границу США, доберётся и до Канады. Всем приготовиться!

Губернатор штата Техас Грег Абботт, выступая по радио, телевидению и в социальных сетях, официально заявил, что в штате объявляется “особое положение” в связи с вторжением (invasion) – этот термин используется в редчайших случаях и, как правило, означает, что территория подверглась вторжению незаконных вооруженных формирований или же вооружённых сил других стран. В данном же случае “вторжение” означает поток в тысячи и тысячи незаконных иммигрантов, которые в последние дни хлынули через границу США, всеми правдами и неправдами (скорее, “неправдами”) прорываясь на территорию Техаса.

Каждый день только через границу страны в Техасе переходят до десяти тысяч мигрантов из Гаити, Кубы, Никарагуа, Венесуэлы, Мексики и других стран Латинской Америки. До Мексики они добираются самыми разными путями – например, с Кубы десятки тысяч человек бегут на лодках, на плотах, на связках из автомобильных шин, но в последнее время и просто покупая билеты на самолёты и паромы (кубинское правительство махнуло рукой на массовое бегство из страны и выдает паспорта по первой просьбе). В Гаити же вообще, кажется, никакой власти нет, и бегут оттуда, спасаясь от разгула бандитизма, все, кто в состоянии ходить. То же касается Венесуэлы, а в остальных странах, откуда идёт массовый поток мигрантов, экономическая ситуация буквально ужасна. Люди переходят границы, постоянно подвергаясь налётам бандитов и вымогательству местных властей, мечтая добраться до США, “земли обетованной”.

В связи с создавшимся положением в Техасе возникла чрезвычайная ситуация, так как у государства нет возможности прокормить всех страждущих, предоставить им жильё, медицинскую и другую помощь.

Губернатор Техаса объявил, что Национальная гвардия штата, полиция штата и полиция городов мобилизованы и отправлены на охрану границ, но сил не хватает.

Губернатор заявил также, что на границе в срочном порядке возводятся стены, укрепления из колючей проволоки, выкапываются рвы, по верху которых тоже проходит колючая проволока. Одновременно любой незаконный иммигрант, переходящий границу и пойманный на этом этапе, будет тут же выдворяться из страны без рассмотрения дела – поймали, визы нет – отправляют тут же назад.

Особо укрепляется граница в районе Тамаулипас, откуда идёт колоссальный поток беженцев.

Губернатор Техаса (республиканец) одновременно обвинил правительство Байдена в том, что власти страны не выполнили конституционные обязательства, согласно которым правительство США обязано защищать каждый штат от вторжения иностранных сил, включая массовую незаконную иммиграцию и массовый поток наркотиков.

Только в прошлом году на территорию США проникли незаконно не менее двух миллионов беженцев, а в этом году это число значительно выше.

Заметим, что положение с незаконной иммиграцией напрямую отражается и на Канаде. Многие незаконные иммигранты не оседают в США, где к ним относятся, мягко говоря, не очень радостно, а пересекают страну и пробиваются в Канаду, в первую очередь, в Квебек, так как дорога проторена. Таким образом, в ближайшие дни стоит ожидать резкого увеличения потока беженцев и в наших краях, – как только толпы пересекут США и доберутся до Квебека и Канады вообще.

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