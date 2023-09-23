KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Трепачи». Премьера!

Видеотека Premier радует премьерой нового комедийного сериала «Трепачи» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным в главных ролях. Главный герой по имени Даня приезжает из провинции в столицу с целью покорить мир стенд-апа. Парень крайне амбициозен, однако денег у него пока мало. Дане удаётся арендовать комнату у Вячеслава Соколова — довольно занудного и обиженного жизнью старика. Поначалу отношения между героями не ладятся, но со временем Даня узнаёт, что в молодости Соколов был популярным сатириком. Окажется, что их неожиданная дружба может помочь юному комедианту веру в себя, а Вячеславу — получить ещё один столь необходимый шанс в жизни.

Видеотека more.tv – Сериал «Кибер Иван». Финал!

Видеотека more.tv представляет финал комедийного сериала под названием «Кибер Иван» с Камилем Лариным и Александром Метелкиным в главных ролях. В центре внимания оказывается начинающий актёр Иван, которого увольняют из театра. В надежде получить помощь он приходит к отцу, который создал современную модель андроида по образу собственного сына. Герой ломает новомодное изобретение и решает сам изображать из себя робота, устраиваясь дворецким в дом министра инноваций и его жены. Сможет ли Иван сохранить свой секрет, а заодно и завоевать сердце дочери чиновника?

Видеотека START – Сериал «Смычок»

Видеотека START рекомендует посмотреть сериал «Смычок», который имеет все шансы стать хитом сезона. В центре внимания оказывается парень Сеня, влюблённый в классическую музыку. Он уезжает в Санкт-Петербург, чтобы поступить в консерваторию и стать профессиональным скрипачом. Однако его жизнь переворачивается с ног на голову, когда ему подбрасывают наркотики и заставляют работать кладменом – человеком, делающим «закладки» с запрещёнными веществами по всему городу. Теперь его знают по прозвищу «Смычок», и у него совершенно другая жизнь: деньги, независимость, новые знакомства. Только вот сможет ли он совместить это с мечтой о том, чтобы стать великим музыкантом?

Видеотека Premier – Мультсериал «Малышарики»

Видеотека Premier радует юных зрителей красочными эпизодами замечательного мультсериала «Малышарики», рассказывающего о добрых оживших игрушках, которые устраивают настоящие приключения прямо в квартире своей хозяйки. Мир Малышариков представляет собой мир детской фантазии и игры: домашние цветы героям кажутся джунглями и лесами, книги – горами, стол – морем и т.д. Вместе они изучают окружающую среду и знакомятся с различными понятиями: от форм и цветов до вежливых слов и уважения.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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