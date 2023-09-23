Канада ввела новые санкции против бизнесменов Гаити

Новые санкции против предпринимателей Гаити ввела Канада, об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли 21 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Новые санкции против предпринимателей Гаити ввела Канада, об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли 21 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Санкции были введены в отношении бизнесменов Марка Антуана Акру, Карла Брауна и Жана-Мари Ворба. Им запрещен въезд в Канаду, а также совершение различных сделок.

«У Канады есть основания полагать, что эти лица подпитывают насилие и нестабильность в Гаити посредством коррупции и других преступных деяний, а также путем содействия незаконной деятельности вооруженных банд, которые терроризируют население и угрожают миру и безопасности в Гаити», — говорится в сообщении.

Джоли призвала другие страны присоединиться к санкциям.

Напомним, ситуация в республике Гаити резко ухудшилась после убийства президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения. С 2021 года в стране погибли тысячи человек. Только в 2023 году число погибших перевалило за 2,5 тыс. человек.