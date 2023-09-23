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Новости Канада ввела новые санкции против бизнесменов Гаити
Фото: https://riafan.ru/

Канада ввела новые санкции против бизнесменов Гаити

Виктория Христова Сен 23, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада ввела новые санкции против бизнесменов Гаити отключены 47 Просмотров

Новые санкции против предпринимателей Гаити ввела Канада, об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли 21 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Новые санкции против предпринимателей Гаити ввела Канада, об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли 21 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Санкции были введены в отношении бизнесменов Марка Антуана Акру, Карла Брауна и Жана-Мари Ворба. Им запрещен въезд в Канаду, а также совершение различных сделок.

«У Канады есть основания полагать, что эти лица подпитывают насилие и нестабильность в Гаити посредством коррупции и других преступных деяний, а также путем содействия незаконной деятельности вооруженных банд, которые терроризируют население и угрожают миру и безопасности в Гаити», — говорится в сообщении.

Джоли призвала другие страны присоединиться к санкциям.

Напомним, ситуация в республике Гаити резко ухудшилась после убийства президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения. С 2021 года в стране погибли тысячи человек. Только в 2023 году число погибших перевалило за 2,5 тыс. человек.

 

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