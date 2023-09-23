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Новости Канада начала утилизировать бронемашины
Фото: https://focus.ua/

Канада начала утилизировать бронемашины

Виктория Христова Сен 23, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада начала утилизировать бронемашины отключены 48 Просмотров

Канада приступила к утилизации десятков устаревших бронемашин, несмотря на призывы переоборудовать их для возможной поставки на Украину, 21 сентября об этом сообщает телеканал CBC.

Канада приступила к утилизации десятков устаревших бронемашин, несмотря на призывы переоборудовать их для возможной поставки на Украину, 21 сентября об этом сообщает телеканал CBC.

По данным Министерства национальной обороны Канады, из 140 гусеничных легкобронированных машин (TLAV) 67 находятся на стоянке и ожидают окончательной демилитаризации и утилизации или используются в качестве источника запасных частей для оставшихся в строю 73 машин.

Все транспортные средства M113, которые были на вооружении уже многие десятилетия, находятся в плохом состоянии и подлежат утилизации, как сообщает минобороны.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил Оттаву , и как предполагается, запросил у Канады дополнительную военную технику, включая боевые машины и танки.

Также украинский президент выступил перед Парламентом нашей страны.

 

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