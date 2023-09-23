Индия приостановила выдачу виз канадцам

Индия приостановила визовые услуги для канадцев из-за «угроз безопасности», с которыми столкнулись посольство и консульства страны в Канаде.

Индия приостановила визовые услуги для канадцев из-за «угроз безопасности», с которыми столкнулись посольство и консульства страны в Канаде.

Компания BLS International, которая управляет индийскими визовыми офисами в Канаде, разместила на своем веб-сайте уведомление о том, что все визовые услуги для канадцев приостановлены до соответствующего уведомления.

Ариндам Багчи, представитель министерства иностранных дел Индии, подтвердил это решение на брифинге, указав в качестве причины «подстрекательство к насилию, бездействие канадских властей и создание условий, которые подрывают функционирование нашего представительства верховного комиссара и консульств».

Индия уже давно выдвигает обвинения в том, что Канада предоставляет убежище сикхской группе, запрещенной в Индии. В Канаде проживает самое крупная диаспора сикхов за пределами их родного штата Пенджаб.

«Вы знаете об угрозах безопасности, с которыми сталкиваются наши консульства в Канаде, — сказал Багчи. — Это нарушило их нормальное функционирование. Соответственно, наша высокая комиссия и консульство временно не могут обрабатывать заявления на получение визы. Мы будем регулярно анализировать ситуацию».

Это был последний ответный шаг министерства иностранных дел Индии в ответ на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо на этой неделе о том, что существуют «достоверные доказательства» причастности Дели к убийству сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара в Британской Колумбии в июне 2023 года.

Индия отвергла эти обвинения как «абсурдные», и после этого две страны начали взаимную высылку высокопоставленных дипломатов.

Багчи в четверг осуждающе высказался о Канаде как о месте, где «элементы, связанные с организованной преступностью, связанные с террористами, сепаратистами или экстремистами, действуют свободно, им политически потворствует, и они, похоже, имеют полную свободу действий».

Он охарактеризовал Канаду как «безопасное убежище для террористов».

Багчи сказал, что канадские власти еще не предоставили конкретной информации или доказательств по поводу убийства Ниджара. «Мы передали это канадской стороне и дали понять, что готовы рассмотреть любую конкретную информацию, которая нам будет предоставлена», — сказал он.