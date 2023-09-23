Три провинции Канады потеряли $2,47 млрд налогов на контрафактном табаке

Нелегальные продажи табачных изделий обошлись канадским провинциям Британская Колумбия, Онтарио, Ньюфаундленд и Лабрадор в $2,47 млрд за четыре года, 21 сентября передает CBC со ссылкой на отчет Совета по индустрии товаров повседневного спроса Канады.

Нелегальные продажи табачных изделий обошлись канадским провинциям Британская Колумбия, Онтарио, Ньюфаундленд и Лабрадор в $2,47 млрд за четыре года, 21 сентября передает CBC со ссылкой на отчет Совета по индустрии товаров повседневного спроса Канады.

«Эти сигареты продаются нелегально, без уплаты налогов и пошлин, без каких-либо правил или проверок министерства здравоохранения Канады и продаются в розницу за небольшую часть легальных цен на табак», — говорится в 72-страничном отчете. Отмечается тенденция к снижению легальных продаж табака и росте нелегальных.

При этом продажа нелегальных сигарет приносит больше прибыли, чем нелегальные наркотики. По некоторым оценкам, Британская Колумбия с 2019 по 2022 год потеряла от $215 млн до $591 млн налоговых поступлений из-за незаконных продаж табачных изделий. Убытки Онтарио оцениваются в сумму от $990 млн до $1,8 млрд , Ньюфаундленд — от $25 млн до $81 млн.

Отмечается, что провинции, не вошедшие в обзор, могут иметь аналогичные потери. Незаконная продажа табака в Онтарио занимает 67% от общих продаж табачных изделий, в Британской Колумбии — 45%, в Ньюфаундленде — 44%.

Напомним, наряду с ужесточающимся контролем за употреблением табака, в Канаде легализуют употребление наркотиков, включая «тяжелые». Такие правила, в частности, действуют в Британской Колумбии.