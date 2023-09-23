В субботу, 23 сентября, и в воскресенье, 24 сентября в Монреале состоится Осенний Марафон Beneva

Все монреальцы и гости города приглашаются или поучаствовать в забегах Осеннего марафона, или же принять участие в качестве зрителей и поболеть за марафонцев.

Хотя первые пробные забеги нынешнего осеннего марафона Монреаля (Marathon Beneva de Montréal) состоялись уже в пятницу, основные состязания пройдут в субботу, 23 сентября, и в воскресенье, 24 сентября. Как всегда, на пробежку приглашаются все желающие. Но, конечно же, расстояние, которое пробегут желающие помочь своему здоровью и поучаствовать в общем веселье, может быть выбрано в зависимости от желания участника.

Во время субботнего забега предлагаются на выбор три маршрута – 10 километров, 5 километров и 1 километр. Субботний марафон проходит в районе Наклонной башни Олимпийского стадиона, парка Мезонёф и по улицам района Rosemont-La-Petite-Patrie.

Для тех, кому под силам бежать 10 или 5 километров, линия старта начинается на улице Шербрук, прямо у Олимпийского стадиона. Забег на 5 км стартует в 8.45, на 10 км – в 9.30. Участники забега длиною в 1 километр стартуют у Биодома. Старт в 11.15. Финишная линия для всех забегов – на Эспланаде Олимпийского парка. Там же будет проходить и церемония награждения.

В воскресенье, 24 сентября, самая длинная дистанция – в 42,2 километра, начинается от на острове Св.Елены, около здания Espace 67 (неподалёку от станции метро Парк Жан Драпо). Старт первой волны в 7.45, но будет несколько “волн”. Там же и в то же время начинается полмарафон – дистанция в 21,1 км. Завершается маршрут на обеих дистанциях на эспланаде Олимпийского парка (разумеется, маршруты разные для каждой дистанции).

Во время забегов добровольные помощники будут подавать бегунам напитки, а по окончании состязании участникам будут предложена и лёгкая закуска. На протяжении всего маршрута будут выставлены медицинские посты.

И в субботу, и в воскресенье марафон будет сопровождаться концертами на сценах как на острове Св.Елены, так и у Олимпийского стадиона, причём выступления артистов будут проходить на обеих сценах оба дня. В местах завершения бега будут открыты киоски для продажи сувениров.

На официальном сайте Марафона можно ознакомиться со всеми подробностями и записаться на участие: Марафон Бенева