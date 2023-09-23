Очередное бедствие от мошенников: Продажа фальшивых билетов на представления

Не покупайте в Интернете билеты у перекупщиков. А если уж покупаете, то будьте крайне осторожны.

Квебек накрыла новая волна мошенничества (конечно, далеко не только Квебек) – мошенники стали в массовом порядке продавать фальшивые билеты на концерты, спектакли, спортивные состязания, цирковые представления, фестивали и прочие мероприятия, пользующиеся большим успехом.

Скупка билетов с целью последующей перепродажи существовала, наверно, всегда – возможно ещё в Древнем Риме спекулянты продавали билеты на гладиаторские бои с участием выдающихся бойцов. Но, как правило, билеты продавались настоящие, хотя и втридорога.

И вот теперь положение изменилось. С развитием продаж онлайн мошенники открыли для себя замечательную лазейку – они продают поддельные билеты, на места, на которые настоящие билеты уже распроданы. И когда люди, купившие онлайн такой билет, радостно подходят ко входу в театр, в концертный зал, на стадион… то им привратник вежливо поясняет, что билет фальшивый, извините… Но обнаруживается подделка не всегда! Часто администраторы принимают подделку за настоящий билет, зритель проходит в зал (на стадион), где, как выясняется, на это же место продан ещё один билет, а то и несколько. Причём лишь один из билетов – настоящий.

Хотя первые продажи поддельных билетов были отмечены ещё пару лет назад, сегодня размах обмана достиг масштаба эпидемии. Ведь схема проста – на ряде известных сайтов есть объявления о продаже “лишнего билетика”. В принципе, всем известно, что речь о спекулянтах, но схема привычная, понятная, болельщики или поклонники театров платить готовы.

А подделать билет сегодня легко. Равно, как и продать его, в глаза не видя покупателя и продавца. Печально и то, что сложно определить, какой из покупателей купил билет “с рук” у “честного перекупщика”, а какой приобрёл билет у мошенника.

Театры, стадионы, кинотеатры предупреждают об эпидемии продажи поддельных билетов и призывают покупать входные билеты только на официальных сайтах заведений (или же просто в традиционных кассах). Относительно безопасно также покупать билет и на известных сайтах, где билеты продают перекупщики, зарекомендовашие себя хорошо. Но мошенники регулярно создают поддельные сайты, похожие на настоящие. И если покупать билеты там, то можно не только купить фальшивый билет, но и дать воришкам доступ к своим банковским данным.

Несколько технологических компаний разрабатывают модели электронных билетов, которые будет сложно подделать. Другие учреждения прибегают к другим методам (например, кодировка билета меняется каждые 15 минут, сделать копию сложно). Но пока все эти меры страдают изьянами. А так как на одном фальшивом билете можно заработать и пару сотен долларов, то пока мошенники не унывают. А нам остаётся проявлять бдительность!