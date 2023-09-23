Эволюция рынков недвижимости «сбивает с толку»

Изменения на рынках недвижимости «сбивают с толку» в связи с повышением процентных ставок и неопределенностью экономических перспектив, предупреждает экономист Банка международных расчетов BRI.

Изменения на рынках недвижимости «сбивают с толку» в связи с повышением процентных ставок и неопределенностью экономических перспектив, предупреждает экономист Банка международных расчетов BRI.

В ряде стран рынок жилой недвижимости в последнее время стабилизировался или даже начал расти, отметил Клаудио Борио, глава валютно-экономического департамента, на пресс-конференции во время публикации квартального отчета этого учреждения.

Конечно, могут сыграть роль структурные факторы, полагает экономист, который приводит в качестве примера тот факт, что после пандемии COVID-19 люди захотели приобрести дома большего размера, чтобы иметь возможность работать удаленно.

Но он также видит более «конъюнктурные ” объяснения, связанные с тем фактом, что финансовые рынки теперь считают, что ужесточение процентных ставок, похоже, достигло своего «пика».

Однако, хотя не исключено, что этот пик приближается, мы также не должны исключать, что инфляция окажется «более упорной», чем ожидалось, предупреждает г-н Борио.

Эта “необычная” динамика в сфере недвижимости после ужесточения денежно-кредитной политики является одним из источников уязвимости экономики, которая в «значительной» степени является «наследием периода очень низких процентных ставок, который длился очень долго», считает он.

Очень низкие ставки после финансового кризиса 2008 года, а затем и меры по поддержке экономики во время пандемии COVID-19 долгое время приводили к тому, что компании залезали в долги, и способствовали буму на рынке недвижимости и фондовых рынках.

Но бизнес-модели, основанные на этом, «особенно уязвимы в текущих рыночных условиях», подчеркнул Борио.

В своем ежеквартальном отчете BRI отмечает «что ” завершение цикла повышения ставок, как ожидается, уже не за горами», рискованные активы хорошо себя зарекомендовали в последние месяцы, несмотря на небольшой перерыв в августе, когда показатели ВВП США оказались лучше ожидаемых. Конец июль возродил ожидания нового витка снижения ставок.

В деталях, однако, фондовые рынки провели различие между США, где опасения по поводу рецессии ослабли, и европейскими фондовыми рынками, где рост был ниже, а также китайскими акциями, особенно в строительстве и инфраструктуре, на которых наблюдался более слабый подъем чего и следовало ожидать.

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